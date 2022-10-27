سوق7 بقیادة شركة "أزاد العقاریة" یؤكد خطوات إنجازاته المتقدمة على فكرة تقدیم السوق المتكامل، إذ سیحظى زوّاره بتجربة تسوق فریدة من نوعھا، سوق7، "سوق الكل" الملبّي لكامل احتیاجات المستھلك الأساسیة والاستھلاكیة والترفیھیة وغیرھا.
سوق7 قول وفعل، إذ أتم، أخيراً، مھمة تسلیم العدید من المباني للتجار المستثمرین بالمرحلة الأولى من المشروع، الذین أعربوا عن مدى تفاؤلھم واستبشارھم خیراً كون السوق سیخدم ویغطي احتیاجات أھالي وزوار مدینة جدة، و استكمالاً لسلسة التعاقدات القیّمة للسوق، فقد تم توقیع عقد إیجار واعد طویل الأجل بین شركة أزاد العقاریة وشركة لجام للریاضة المالكة لأحد أھم العلامات التجاریة في المملكة المشھورة في عالم الترفیه الصحي في المملكة "وقت اللیاقة"، كأحد أھم شركاء النجاح في سوق7 بمساحة أكثر من 6 آلاف متر مربع لغرض إنشاء نادٍ ریاضي (وقت اللیاقة). وتأتي ھذه الخطوة المھمة لتعزیز المكانة السوقیة لسوق7 كوجھة تسوق توفر ما یغطي احتیاج زواره بمفھوم معاصر حدیث شمل بخطوته ھذه أیضاً الجانب الترفیھي الصحي.
تعد شركة أزاد العقاریة من أبرز شركات التطویر العقاري، تأسست في عام 2017م، مقرھا مدینة جدة، وھي شركة متخصصة في إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات والمشاریع العقاریة، وتعمل على تمكین القطاع مستندة على معاییر عالیة للجودة والخدمات المبتكرة بھدف المساھمة في تحقیق أھداف رؤیة 2030م.