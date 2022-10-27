سوق7 بقیادة شركة "أزاد العقاریة" یؤكد خطوات إنجازاته المتقدمة على فكرة تقدیم السوق المتكامل، إذ سیحظى زوّاره بتجربة تسوق فریدة من نوعھا، سوق7، "سوق الكل" الملبّي لكامل احتیاجات المستھلك الأساسیة والاستھلاكیة والترفیھیة وغیرھا.

سوق7 قول وفعل، إذ أتم، أخيراً، مھمة تسلیم العدید من المباني للتجار المستثمرین بالمرحلة الأولى من المشروع، الذین أعربوا عن مدى تفاؤلھم واستبشارھم خیراً كون السوق سیخدم ویغطي احتیاجات أھالي وزوار مدینة جدة، و استكمالاً لسلسة التعاقدات القیّمة للسوق، فقد تم توقیع عقد إیجار واعد طویل الأجل بین شركة أزاد العقاریة وشركة لجام للریاضة المالكة لأحد أھم العلامات التجاریة في المملكة المشھورة في عالم الترفیه الصحي في المملكة "وقت اللیاقة"، كأحد أھم شركاء النجاح في سوق7 بمساحة أكثر من 6 آلاف متر مربع لغرض إنشاء نادٍ ریاضي (وقت اللیاقة). وتأتي ھذه الخطوة المھمة لتعزیز المكانة السوقیة لسوق7 كوجھة تسوق توفر ما یغطي احتیاج زواره بمفھوم معاصر حدیث شمل بخطوته ھذه أیضاً الجانب الترفیھي الصحي.

تعد شركة أزاد العقاریة من أبرز شركات التطویر العقاري، تأسست في عام 2017م، مقرھا مدینة جدة، وھي شركة متخصصة في إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات والمشاریع العقاریة، وتعمل على تمكین القطاع مستندة على معاییر عالیة للجودة والخدمات المبتكرة بھدف المساھمة في تحقیق أھداف رؤیة 2030م.