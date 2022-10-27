افتتحت مجموعة اللولو العالمية، مقرها الإمارات العربية المتحدة، فرعها الجديد بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. وقد دشنه محافظ القطيف إبراهيم الخريف بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، يوسف علي ام اي، في الدمام.

يقع المتجر الذي تبلغ مساحته 133,000 قدم مربع، وهو المتجر الثامن والعشرون في البلاد، في سيهات في حي المنتزه بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وهو متجر يلبي جميع احتياجات المتسوقين – السوبر ماركت واسع النطاق، الأطعمة الطازجة، متجر الأقسام المتعددة، بلش (التجميل) و لولو للتواصل (التقنية والأجهزة الالكترونية). حيث سيتمتع العملاء بسهولة التسوق الممتازة من خلال 30 كاونتر محاسبة و 400 موقف سيارة. وتم تصميم المتجر بتصميم حديث يسهل على المتسوقين التنقل فيه.

قال يوسف علي ام اي، «الافتتاح في حي المنتزه بالمنطقة الشرقية يساعد لولو على مواءمة نموها المستقبلي مع الفرص التي أتاحتها المملكة العربية السعودية للمستثمرين».

وأضاف: "اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية خطوات جريئة لتمكين شبابها والاستثمار في مجالات جديدة مثل الأعمال الزراعية والغذاء المحلي -ليس هذا أمراً حيوياً للأمن الغذائي فحسب، بل إنه يمنح المواطنين أيضاً إحساساً بالهوية والفخر ببلدهم. وستبذل مجموعة لولو كل ما في وسعها لدعم ذلك واستخدام بصمة التجزئة الخاصة بها لتحقيق تأثير ممتاز لهذا الغرض".

يتميز المتجر بتركيزه على خيارات الأطعمة الصحية والنظام الغذائي المتخصص، ومجموعة واسعة من الأطعمة، وأطعمة الحيوانات الأليفة، وقسم المأكولات البحرية الذي يمتد أيضاً إلى السوشي والسمك المشوي الطازج واللحوم الفاخرة ومجموعة واسعة من المنتجات المستوردة. سيكون هناك أيضاً مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة، ابتداءً من العصائر الطازجة إلى الخبز والكعك الطازج.

سيواصل المتجر تقليد لولو في نقل البضائع المزروعة والمصنوعة في السعودية، مثل أسماك الصيد السعودي، ولحم الضأن المحلي في قسم اللحوم، والتركيز على الفواكه والخضراوات المزروعة بفخر في المملكة العربية السعودية، والقهوة السعودية المتخصصة والأطعمة المصنوعة في المملكة العربية السعودية.

سيكون هناك أيضاً مجموعة كبيرة من منتجات الصحة والنظافة لإتاحة الخيارات المتنوعة للعائلات. وكما تم الإعلان أخيراً، سيقدم متجر سيهات أيضاً للمتسوقين خدمة تدعم البيئة ومتقدمة تقنياً وهي الإيصال الإلكتروني لعمليات الشراء، إذ سيصل العملاء رسالة نصية قصيرة إلى هواتفهم عند الدفع.

كما حضر المناسبة أشرف علي ام اي، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو، والسيد شهيم محمد، المدير الإقليمي لأسواق لولو هايبرماركت السعودية، ومعز نور الدين، المدير الإقليمي لأسواق لولو هايبرماركت المنطقة الشرقية ومسؤولين آخرين.