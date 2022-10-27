أعلن البنك الأهلي السعودي التزامه بالمشاركة في عملية زيادة رأس المال التي أعلنت عنها مجموعة كريدت سويس (Credit Suisse Group) اليوم الخميس، 27 أكتوبر، إذ يكمن هدف المجموعة من زيادة رأس مالها في المساهمة بالنمو والتحول المستقبلي لأعمالها، وبعد زيادة رأس المال، يعتزم البنك الأهلي السعودي بحث فرص الشراكات الاستراتيجية في الأعمال والمناطق الجغرافية التكميلية.

ومن خلال المساهمة في زيادة رأس المال، التزم البنك الأهلي السعودي باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (ما يعادل 5.7 مليار ريال سعودي) في المجموعة ليصبح مساهماً كحد أقصى بما نسبته 9.9% من خلال المشاركة في الطرح الخاص لأسهم عادية من قبل مجموعة كريدت سويس، وبعد الانتهاء من الطرح الخاص وبصفة البنك الأهلي السعودي مساهماً في المجموعة، الاكتتاب في جميع حقوق الأولوية المطروحة من قبل المجموعة.

وأشار البنك الأهلي إلى أن زيادة رأس المال تخضع للشروط والأحكام ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة كريدت سويس على زيادة رأس المال.

وأوضح البنك الأهلي السعودي أنه قد يشارك أيضاً في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدت سويس مستقبلاً، التي تهدف إلى إنشاء بنك استثماري مستقل يركز على أنشطة الاستشارات وأسواق المال.



وأكد البنك الأهلي السعودي أنه يهدف من هذا الاستثمار والشراكة الاستراتيجية إلى تطوير أعماله في إدارة الأصول وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات والقدرات لعملائه وتلبية احتياجاتهم المالية.

كما سيتم نشر المزيد من الإعلانات عند الحاجة وكما هو مطلوب بموجب اللوائح والأنظمة المعمول بها.