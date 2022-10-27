ألزمت الهيئة العامة للنقل المرخصين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية (الناقلين لمواد البناء، الناقلين للخامات والمواد الناتجة من أعمال التعدين أو التحجير) بإصدار وثيقة النقل من خلال بوابة خدمة «توثيق الحمولة»، وذلك بعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية وآلية تنفيذها، وبعد الاطلاع على القرار رقم (318/‏42/‏1) وتاريخ (11/‏12/‏1443هـ)، القاضي بإلزام المرخصين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية (الناقلين للمواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات بإصدار وثيقة نقل من خلال بوابة خدمة «توثيق الحمولة»).وبحسب خطاب اتحاد الغرف السعودية («عكاظ» اطلعت عليه) الصادر في 27/‏3/‏1444هـ، بالإشارة إلى خطاب الهيئة العامة للنقل، والمعطوف على قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، نوهت الهيئة إلى إبلاغ المرخصين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بإصدار وثيقة النقل من خلال بوابة نقل خدمة «توثيق الحمولة»، وذلك بدءاً من 11/‏12/‏2022 تجنباً لإيقاع الغرامات والعقوبات.وكانت الهيئة العامة للنقل قد ألزمت في وقت سابق، الشركات الناقلة بوضع بيانات المسافرين على أمتعتهم، وذلك وفقاً لخطاب اتحاد الغرف السعودية في 23/‏3/‏1444هـ، بالإشارة إلى خطاب الهيئة العامة للنقل، بناء على برقية محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن ما تقوم به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من مراجعة الإجراءات المتعلقة باختصاصها وتطويرها في المنافذ الجمركية البرية لتسهيل وتحسين حركة المسافرين بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الأمنية لأهداف الهيئة.