توقع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 8% في 2022.وقال، في مقابلة مع قناة العربية على هامش النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض: «معدل نمو الاقتصاد السعودي هو الأسرع ما بين دول G20 والاقتصادات الكبرى، ونستهدف تنويع مصادر نمو اقتصاد المملكة عبر التركيز على القطاعات الواعدة اقتصادياً وصناعياً».وأوضح أن المملكة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 65%، مشيراً إلى أن المنهجية سابقاً تراوح بين 55 و57% والأنشطة غير النفطية 45%.ولفت إلى تراجع نسبة البطالة بين الشباب في الربع الثاني إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل الإحصاءات. وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية أمين ماطي، كشف أن الصندوق قد يقوم هذا العام برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الذي يعتبر الأسرع نمواً بين كبرى الاقتصادات العالمية.وبين أن هذا يأتي وسط ازدهار القطاع النفطي إلى جانب النمو القوي للقطاع غير النفطي.