تفعيلاً لدوره الرائد والمستمر بالمساهمة في دعم التنمية، أعلن البنك الأهلي السعودي عن شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII6 لمدة عام ومن ضمنها منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته السادسة التي تُعقد خلال الفترة 25 -27 أكتوبر الجاري بالرياض تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية».

وستناقش مبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام مجالات مختلفة منها الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية التي ستعود بالنفع على البشرية.

من جهته، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأهلي السعودي سعيد بن محمد الغامدي، قائلاً: «تأتي شراكة البنك الأهلي السعودي الاستراتيجية لفعاليات المبادرة تأكيداً على حرصه والتزامه بدعم برامج مبادرات رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الواعدة، كما تعكس شراكة البنك في هذا الحدث المهم المردود الإيجابي الذي يحققه انعقاده على مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام».

وتشهد مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال ما تطرحه من رؤى استراتيجية بعيدة المدى، توافقاً وانسجاماً مع ما يمثله البنك الأهلي السعودي من قوة مالية ومصرفية محلية وإقليمية مؤثرة، وما يضطلع به من دورٍ فاعل على صعيد دعم المبادرات الاستثمارية والاقتصادية.

وتشهد الدورة السادسة من المبادرة مشاركة واسعة من أبرز القادة وصنّاع القرار والخبراء والمستثمرين والشخصيات الاقتصادية والسياسية من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف الحلول الرائدة التي تتصدى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها، نظراً إلى ما تمثله المبادرة من منصة عالمية فعالة لتعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.