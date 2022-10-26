يُشتق لقب nova من الكلمة اللاتينية «novas»، مما يدل على أن كل نجم صاعد يولد للتألق، على غرار شغف الشباب عندما يسعون لتحقيق أحلامهم في مستقبل أفضل. يسعى كل جيل من هواتف سلسلة HUAWEI nova إلى تقديم تقنية مبتكرة ذات تصميم عصري وكاميرات قوية وأداء ممتاز. اعتبارًا من يوليو 2022، جمعت سلسلة هواتف nova أكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم. الآن تدخل سلسلة هواتف HUAWEI nova جيلها العاشر وتتكون من هاتف HUAWEI nova 10 Pro وهاتف HUAWEI nova 10 وهاتف HUAWEI nova 10 SE من خلال دمج الميزات التي تتناول اتجاهات نمط الحياة الحالية والقادمة، تهدف السلسلة إلى تجسيد شخصيات جيل الشباب.

سلسة هواتف HUAWEI nova 10

إليكم نظرة عن قرب على الجوانب والميزات المختلفة لسلسلة هواتف HUAWEI nova 10.

إضافة أنيقة لأصحاب النفوذ العصريين

ترقى إلى اسمها، ورثت سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 الجينات التصميمية لسلسلة هواتف HUAWEI nova. مع سلسلة هواتف HUAWEI nova 10، تم تحسين تصميم Star Orbit Ring الأصلي بشكل كبير، وتتكيف السلسلة مع تصميم Star Orbit Craft الجديد، الذي يضيف ملمسًا لامعًا إلى التصميم ولمسة حريرية. علاوة على ذلك، تحقق سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 توازنًا بين الأداء والتصميم ذو الحمل السهل.

يأتي تصميم سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 باللون رقم 10 – Colour No. 10،Starry Black، Mint Green و Provence، مع لمعان مستقبلي آخاذ، ترتقي هذه الأوان الثلاثة بالمظهر العام. بالنسبة للأزياء أحادية اللون وذات الألوان المحايدة، يمكن للمستخدمين الاطلاع على هاتف HUAWEI nova 10 Pro باللون رقم 10 – Colour No. 10 أو باللون الأسود النجمي - Starry Black، والذي تم تصميمه لإضفاء إحساس بالفخامة والرُقي. يأتي هاتف HUAWEI nova 10 SE أيضًا بلون Mint Green، ليعكس روح الشباب والحيوية، بينما يأتي هاتف HUAWEI nova 10 باللون Provence المستوحى من الطبيعة. سيساعد هذان اللونان المؤثرين العصريين الذين يفضلون ملابس فاتحة اللون أو الإكسسوارات المزخرفة بالزهور للإرتقاء بمظهرهم العام.

كاميرات مصممة للمصورين العاديين أو حتى المحترفين

سواء كنت مصورا عاديا أو مصورا ذا طموح أو مصورا متقدما، فإن الكاميرات الموجودة على سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 ستثير حماس المستخدمين. بالنسبة لأولئك الذين يأخذون التصوير الفوتوغرافي على محمل الجد حتى عند استخدام كاميرات الهواتف الذكية، فإن هواتف HUAWEI nova 10 و HUAWEI 10 Pro مزودة بكاميرا أمامية بخاصية التركيز البؤري التلقائي بعدسة تصوير عريضة جدًا بدقة 60 ميجابكسل، التي تدعم التصوير بزاوية واسعة للغاية تبلغ 100 درجة مع مستشعر مقاس 1 / 2.61 بوصة يمكنها التقط بجودة 4K، وتقدم دقة ممتازة وحساسية للضوء عالية. بالمقابل، يحتوي هاتف HUAWEI nova 10 Pro على كاميرا أمامية ثانية بدقة 8 ميجابكسل مسؤولة عن التقاط الصور المقربة تدعم التقريب البصري حتى 2X والتقريب رقمي حتى 5X.

الكاميرا الخلفية على هواتف HUAWEI nova 10 و HUAWEI nova 10 Pro مذهلة للغاية



كلاهما مزودان بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل مع مرشح ألوان RYYB وكاميرا ماكرو بعدسة تصوير فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي. من خلال الكاميرا الخلفية الديناميكية، يمكن للهواتف التقاط أي شيء بدءًا من المناظر الكبيرة والمناظر الخلابة لسلاسل الجبال إلى أصغر قطرة ماء على بتلة زهرة - مما يسمح للمصورين الطموحين الجدد في مجال التصوير الفوتوغرافي بالتجربة بطرق مختلفة ببساطة باستخدام جهاز واحد.

تتميز وحدة الكاميرا الخلفية لهاتف HUAWEI nova 10 SE بنظام تصوير مجال RAW بدقة 108 ميجابكسل يشتمل على كاميرا رئيسية عالية الوضوح بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا بعدسة تصوير زوايا عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعمق الكاميرا الميدانية، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. تولد تقنية 9 في 1 Pixel Binning مستويات مذهلة من التفاصيل عن طريق توسيع النطاق الديناميكي. تعمل الفتحة العريضة f / 1.9 على الكاميرا على تعزيز مقدار الضوء الوارد وعمق المجال لتطبيق ضبابية خلفية واقعية، التي تُسلط الضوء على الموضوع. توفر خوارزمية الاندماج متعدد الإطارات للهاتف في نطاق RAW أداءً متعدد الاستخدامات عبر مجموعة واسعة من سيناريوهات التصوير. سواء كان في الداخل أو في الهواء الطلق أو في بيئة مظلمة أو مضاءة من الخلف، فإن هاتف HUAWEI nova 10 SE يتفوق دائمًا. يتيح وضع اللقطات عالية الدقة عند استخدام وحدة الكاميرا الخلفية للمستخدمين التقاط صور بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل للحصول على نتائج واضحة لمفصل الشعر ولون البشرة وميزات الوجه الأخرى.

مليء بالقوة للاعبين المتحمسين وعشاق الترفيه

تأتي سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 أيضًا بتقنية HUAWEI SuperCharge. يتيح لك هاتف HUAWEI nova 10 Pro بتقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 100 واط والمُحسن بوضع الشحن السريع - Turbo، وداع قلق البطارية المنخفضة. مع تنشيط وضع التوربو - Turbo، يستغرق الأمر 10 دقائق فقط لشحن الهاتف بسرعة من 20٪ إلى 80٪، بينما يتم شحن الهاتف بالكامل في 20 دقيقة فقط. يدعم هاتف HUAWEI nova 10 تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، والتي تتيح للمستخدمين شحن الهاتف بالكامل في 38 دقيقة فقط. لا يضطر المستخدمون أبدًا إلى القلق بشأن عمر البطارية عندما يمكنهم ببساطة توصيل هواتفهم وأخذ استراحة قصيرة وتحميل اللعبة التالية - في غضون ذلك الوقت، سيكون الهاتف جاهزًا للاستمتاع بالبرامج التلفزيونية والألعاب المفضلة لديهم مرة أخرى.

أصبحت الألعاب المحمولة شائعة هذه الأيام، ويطالب المستخدمون بهواتف ذكية بمزيد من الإمكانيات التي ستتيح لهم لُب الألعاب بسهولة. لحسن الحظ، تتميز هواتف HUAWEI nova 10 و HUAWEI 10 Pro بميزة Touch Turbo 2.0 الجديدة، والتي تعمل على تحسين قابلية تشغيل المستخدمين للألعاب المحمولة بشكل فعال. يمكن للمستخدمين هز الهاتف لبدء أي عملية مفتاح مقابلة. هذه الميزة مناسبة تمامًا للاعبين الذين يحبون ألعاب الـ MOBA (ساحة معركة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت) وألعاب الحركة والسباق؛ من خلال حركات الهاتف المختلفة، يمكن للمستخدمين التصويب وإطلاق النار وتبديل المعدات وإعادة التحميل والسرعة إلى الأمام في اللعبة بسهولة.

متجر تطبيقات AppGallery

يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 Series، حيث يتمكن المستخدمون من التنقل بسهولة والاستكشاف والعثور على وتحميل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

السعر والتوفر في السعودية

يتوفر هاتف HUAWEI nova 10 Pro الآن في المملكة العربية السعودية بلون Starry Silver ولون Starry Black بـسعر 2599 ريالا سعوديا، بينما يتوفر هاتف HUAWEI nova 10 باللون رقم Starry Silver و Provence و Starry Black بسعر 1999 ريالا سعوديا. ويتوفر هاتف HUAWEI nova 10 SE باللون رقم Starry Silver، والأخضر النعناعي – Green Mint، والأسود النجمي – Starry Black بسعر 1399 ريالا سعوديا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم.

وقد انعكس النمو السنوي الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي الذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي يناير 2022، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500 2022 لأهم العلامات التجارية في العالم، واحتلت هواوي المرتبة التاسعة، حيث أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 28.6٪ في قيمة علامة هواوي التجارية لتصل إلى 71.2 مليار دولار أمريكي.

بصفتها علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا، تستثمر هواوي أكثر من 10٪ من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير، والتي وصلت إلى 142.7 مليار يوان صيني في عام 2021، وهو ما يمثل 22.4٪ من إجمالي إيراداتها لنفس العام. كان هذا هو أعلى مستوى حققته هواوي على مدار العقد الماضي ويعني أن إجمالي نفقات البحث والتطوير على مدار السنوات العشر الماضية قد تجاوزت 845 مليار يوان صيني. في الواقع، احتلت هواوي المرتبة الثانية على لائحة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي لعام 2021.

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