كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن صادرات السعودية النفطية تضاعفت إلى أوروبا في سبتمبر الماضي إلى 950 ألف برميل يومياً، «وسنصدر النفط إلى كل من يحتاج منا ذلك».وقال الوزير خلال كلمته أمس (الثلاثاء) ضمن فعاليات النسخة السادسة من «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في الرياض: «نتواصل مع العديد من الحكومات الأوروبية بخصوص الأزمة الحالية، ومن واجبي التحذير من استخدام الاحتياطيات الإستراتيجية، والجميع يتحدث عن ركود قوي، ومن المهم التحوط ضد الأسوأ».وأشار وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى أن رؤية السعودية 2030 تم تصميمها للعالم الذي سنعيش فيه بعد 10 أو 15 عاما.وقال خلال مبادرة مستقبل الاستثمار: «يجب أن نركز على النمو الذي سيصبح أبطأ، إلا أن هناك الكثير من الفرص السانحة على مستوى التقنيات والاستثمارات للدول لتكون قادرة على التعامل مع هذا النظام العالمي الجديد».وبين أن التحديات العالمية تسارعت أكثر وهي مدعاة للقلق، مبينا أن التحول على مستوى الطاقة والغاز تسارع بسبب التغير المناخي، والأزمة في أوروبا ستزيد من ذلك من خلال تطوير أنواع أخرى من الطاقة مثل الهيدروجين وغيرها.قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: «السعودية تطمح لأن تكون 65% على الأقل من سلسلة الإمداد خاصة بها، ما يعد جزءاً من رؤية المملكة 2030».وأضاف خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: «نحن نرى أعلى معدلات تضخم منذ 40 عاماً وأعلى معدلات الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية 2008، ويمكننا أن نكون استباقيين لإدارة الأزمات وجائحة كورونا ساعدت في استغلال الفرص».وأشار الرميان إلى أن أرامكو ستطلق مطلع العام القادم نظاماً يجعل فهم انبعاثات الغازات أكثر وضوحاً، كما أن مبادرة مستقبل الاستثمار طورت مقياساً للحوكمة البيئية.أكد الرئيس التنفيذي لشركة «تداول» محمد الرميح وجود 18 موافقة من هيئة السوق المالية للإدراج حتى نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن السوق شهدت منذ بداية العام إدراج 39 شركة في قطاعات متنوعة تتضمن تقنية المعلومات والتطوير العقاري والتجزئة.وأشار على هامش «مبادرة مستقبل الاستثمار» إلى أن ملكية المستثمرين الأجانب ارتفعت بنحو 30% منذ بداية العام، كما أنه جارٍ العمل على زيادتها من خلال تطوير السوق المالية.وبين أن من بين التطويرات التي في مراحلها الأخيرة «صانع السوق» في سوق الأسهم والمشتقات كمحفزات للسيولة، مبينا أنه جارٍ العمل أيضا في سوق المشتقات على عقود الخيارات وهي أكثر المنتجات طلبا، منوها إلى أن حجم التداول على السندات في السوق الثانوية ارتفع بنسبة 200% لتبلغ قيمتها مليار ريال.من جهته، توقع وزير السياحة أحمد الخطيب أن يرتفع عدد السياح للمملكة بنسبة 300% بحلول 2030، لافتا إلى أن المملكة حاليا استطاعت تحقيق أرقام تاريخية بخصوص عدد الزوار وإنفاق السياح.وقال خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار: «ولي العهد أكد أنه يريد أن تصل المملكة إلى مساهمة قطاع السياحة بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون إحدى أفضل الوجهات العالمية».إدراج 18 شركة في سوق الأسهم.رؤية 2030 مصممة للعالم بعد 15 عاماً.إطلاق نظام لانبعاثات الغاز.