تستضيف العاصمة السعودية الرياض، أول مؤتمر للأكاديمية العلمية للطب التجميلي في شهر نوفمبر القادم، بمشاركة 44 متحدثاً محلياً وعالمياً من أساتذة وعلماء متخصصين في مجال التجميل من أمريكا وأوروبا والسعودية.وقال رئيس المؤتمر الدكتور نايف النمير: «إن المؤتمر يعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والأكبر في المنطقة يقام في يومي ١١-١٢ من شهر نوفمبر ٢٠٢٢ القادم في فندق الفيرمونت في الرياض، ويتضمن أكثر من ٢٥ محاضرة وورش عمل خاصة في أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، وأوروبا، ومصر، والإمارات إضافة إلى السعودية، حيث يستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال».وأوضح المسؤول الإعلامي للمؤتمر الدكتور سليمان الفرج، أن المؤتمر ينعقد تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع عدد ساعات تعليمية قدرها ١٦ ساعة، ويستهدف المؤتمر أطباء التجميل والممارسين الصحيين في هذا المجال، إضافة إلى طلاب وطالبات الطب المهتمين في هذا التخصص.وأشار الفرج إلى أن المؤتمر يتضمن ثماني ورش عمل في أحدث تقنيات التجميل في العالم، إضافة إلى محاضرات عملية من أطباء من مختلف دول العالم.