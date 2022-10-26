أظهرت بيانات حكومية زيادة صادرات السعودية غير النفطية في أغسطس 2022 بنسبة 16.6%، لتسجل 26.8 مليار ريال (7.1 مليار دولار)، فيما ارتفعت قيمة صادرات النفط في أغسطس 60.2% على أساس سنوي.ووفقاً للبيانات، زادت واردات المملكة التجارية بنسبة 20% على أساس سنوي لتسجل في أغسطس 61 مليار ريال.وقفز إجمالي الصادرات السعودية خلال أغسطس بنسبة 49.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 133.7 مليار ريال مقابل 89.7 مليار ريال في أغسطس 2021، بدعم نمو الصادرات البترولية.وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 79.9% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ74.4% في أغسطس 2021.وسجل الميزان التجاري للسعودية فائضاً بقيمة 73 مليار ريال في أغسطس الماضي.