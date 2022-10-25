- توفر الشركة الأهلية للتسويق التطور والابتكار للعائلات من خلال إطلاق كيا كارينز التي تحظى بإعجاب عالمي. - تعيد كيا كارينز تعريف التنوع والراحة، مع تصميم داخلي جديد رائع ومثالي للعائلات الكبيرة مع مستوى عالٍ من الأمان.

أطلقت الشركة الأهلية للتسويق وكيل سيارات كيا في القطاع الغربي من المملكة العربية السعودية، سيارة كيا كارينز الجديدة كليًا من خلال تدشينها رسميًا في المعرض الرئيسي للشركة الأهلية للتسويق كيا بطريق الملك عبد العزيز بجدة، جاء ذلك وسط حضور مميز من الإعلاميين والمشاهير وشركاء النجاح.

تم تصميم كيا كارينز لتناسب العائلات، فهي مريحة ورحبة بثلاثة صفوف مع مميزات قوية لتكون آمنة للغاية بما في ذلك ست وسائد هوائية، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية، ونظام تحكم في الانحدار (DBC)، وأجهزة استشعار خلفية لوقوف السيارة متوفرة في جميع طرازات كيا كارينز، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أمانًا في السوق.

وقال حسن الشمراني، الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتسويق: «سعدنا بتدشين سيارة كيا كارينز الجديدة كليا، والتي تجسد فلسفة التصميم الآمن الخاص بشركة كيا وتخلق معيارا صناعيا جديدا للمركبات العائلية». فهي تجمع بنجاح بين التصميم الجريء والمميزات المتطورة وتجهيزات الأمان لجميع أفراد الأسرة، ونحن على يقين من أن كيا كارينز ستلبي احتياجات الأسرة الحديثة في المملكة العربية السعودية وندعو جميع السائقين والركاب لتجربة كيا كارينز الجديدة في صالات العرض في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وينبع وجازان ونجران وأبها والطائف.

وأضاف عبدالله علام مدير المنتج بالشركة الأهلية للتسويق كيا «تعطي سيارة كيا كارينز بتصميمها الجريء انطباعا مبهرا، حيث إن شكلها الديناميكي يمنحها حضوراً شبيهاً بسيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى تنوع المميزات في الداخل التي تلبي احتياجات عملاء المملكة العربية السعودية، حيث تعمل بالبنزين والتوربو جنبًا إلى جنب مع خيارات نقل متعددة».

كما تأتي كارينز مجهزة بعدد من الميزات العملية لتسهيل الاستخدام للسائقين والركاب من خيارات المقاعد المرنة وطاولة قابلة للسحب، والمصباح الموضعي للباب الخلفي، وحامل الأجهزة في الصف الثالث، لتعيد تعريف المفهوم العملي للسيارة، وتشمل كيا كارينز نظام BOSE الصوتي الفاخر مع 8 مكبرات صوت، و64 لونًا من الإضاءة المحيطة، ومقاعد أمامية جيدة التهوية، وتحديد وضع القيادة (رياضي / اقتصادي / عادي)، وشاشة للرؤية الخلفية، وأجهزة استشعار للمطر، وشاحن لاسلكي، ومفتاح ذكي، وفتحة سقف سكاي لايت.

وتعطي السيارة إحساسًا رياضيًا وخفيفًا وتؤكد المصابيح العريضة والفريدة على هذا، وتتوفر بثلاثة ألوان جديدة وهي: الأزرق الملكي الغامق المستوحى من معادن الأزوريت، والبني الغني، والفضي المتلألئ مع جزيئات معدنية تضفي على الطلاء إحساسًا بالحيوية.

وتتميز المساحة الداخلية بألوان هادئة، ومساحة تخزين كبيرة، وتصميم يوفر الراحة لجميع الركاب، مستوحاة من مقاعد الطائرات، وتجمع بين الراحة والجمال، وتشمل جوانب التصميم المختلفة في كارينز أيضًا: المصابيح الأمامية Crown Jewel مع Star Map DRL، ومصابيح Star Map LED الخلفية، وعجلات من سبائك الألمنيوم ثنائية اللون مقاس 16 بوصة.