تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة النهلة ومطعم قمر اللبناني للحصول على امتيازات المطعم في السعودية، مثل فيها مجموعة النهلة السيد حسن شربتلي الرئيس التنفيذي لقسم الضيافة والأغذية والمشروبات في المجموعة، ومثل مطعم قمر اللبناني السيد كارل عطالله مؤسس ومدير عام مجموعة مطاعم قمر.

وسيتم افتتاح مطعم قمر لأول مرة خارج لبنان في مدينة جدة بعدما لاقى إقبالاً كبيراً بين الزوار منذ افتتاحة في عام 2014، وسيكون المطعم بمنطقة جدة ووك أحد أهم مناطق الجذب المستقبلية في مدينة جدة، حيث ستضم أرقى الفنادق العالمية وأكبر مراكز التسوق في المملكة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية مجموعة النهلة في المساهمة في بناء المشاريع وتطويرها في قطاع الأغذية والمشروبات موائمة لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى النهوض بالمملكة في جميع المجالات ومنها قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تستثمر المجموعة بكثافة في هذا المجال الذي يبشر بمستقبل مشرق بهدف تلبية جميع احتياجات المواطنين والمقيمين في المملكة.

وفي هذا السياق أضاف السيد حسن شربتلي الرئيس التنفيذي لقسم الضيافة والأغذية والمشروبات في مجموعة النهلة «نؤكد أن المجموعة تسعى إلى الاستثمار في المشاريع التي توائم رؤية مملكتنا الغالية 2030، وهدفنا هو المساهمة في إثراء مجال الضيافة والأغذية والمشروبات لما له من مستقبل واعد في المملكة».

وبمناسبة هذه الشراكة قال السيد كارل عطالله: «نفتخر بشراكة مطعم قمر مع مجموعة النهلة الرائدة في كل المجلات ونتطلع إلى تجربة استثنائية ومبتكرة».