على مدار سنة 2022، قامت شركة ماكدونالدز المنطقة الغربية والجنوبية في المملكة العربية السعودية بدعم 5150 أسرة محتاجة بتقديم سلال غذائية في 10 مدن مختلفة في السعودية، ضمن مبادرة «انشر الخير».

أحد إنجازات هذه السنة كان توقيع مذكرة تعاون بين ماكدونالدز المنطقة الغربية والجنوبية في المملكة العربية السعودية والمنصة الوطنية للتبرعات، وبالشراكة مع المنصة الوطنية للتبرعات وبالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية، قدمت ماكدونالدز يد العون للعائلات المحتاجة في المدن التالية: جدة، مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، تبوك، جازان، الباحة، أبها، خميس مشيط.

ماكدونالدز تقدر الدعم المستمر والتوجيه من قبل المنصة الوطنية للتبرعات لجعل مبادرة «انشر الخير» ناجحة، بالإضافة لجهود الجمعيات المشاركة وموظفي ماكدونالدز.

مبادرة «انشر الخير» مُجهزة كُلياً من قبل موظفي ماكدونالدز من جميع أنحاء المنطقة الغربية والجنوبية سواء من خلال تعبئة السلال الغذائية أو توزيعها، وكانوا سعداء لمعرفة أنهم ساهموا في إدخال السعادة للأسر المحتاجة والمساهمة بوضع بصمة إيجابية فعالة في المجتمع.

وتسعى ماكدونالدز لاتخاذ خطوة أكبر في دعم المجتمع من خلال تنفيذ مبادرات عديدة تحت «انشر الخير»، ومن ضمنها حملة اليوم الوطني في سنة 2022، بحيث تم التبرع بجزء من مبيعات عرض مميز سرى في تواريخ 21، 22 و23 سبتمبر لـ «وقف داركم»، وقف يحتضن فاقدي المأوى، لشراء مستلزمات أساسية لضيوف الدار.

وتفتخر ماكدونالدز بكونها قادرة على مشاركة الخير بعدة طرق، وتسعى باستمرار لتقديم المزيد للمجتمع بلحظات مميزة من السعادة. هذه الجهود المستمرة تعكس القيم الأساسية للشركة المتمثلة في كونها داعمة للمجتمعات التي تنتمي إليها.