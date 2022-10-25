أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa اليوم (الثلاثاء)، نشرة التجارة الدولية للسعودية لشهر أغسطس من عام 2022.

وبحسب البيانات الواردة في النشرة، فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر أغسطس من العام الحالي 134 مليار ريال، مقابل 90 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقداره 44 مليار ريال بنسبة 49.1%.

وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أغسطس 2022 بلغت 107 مليارات ريال مقابل 67 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقداره (40 مليار ريال، بنسبة 60.2%.

ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر أغسطس الماضي 27 مليار ريال مقابل 23 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، بارتفاع مقداره 4 مليارات ريال، بنسبة 16.6%.

وبلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس الماضي 61 مليار ريال مقابل 51 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه 10 مليارات ريال بنسبة 20.0%.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في السعودية من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.