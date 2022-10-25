أعلنت بعض شركات وساطة الأسهم للمتداولين تحديث شروط أحكام الحسابات الاستثمارية، وتضمنت التعديلات تحديد صلاحية الأوامر لأي مدة ما بين يوم إلى 30 يوماً من إدخال الأمر كحد أقصى.وتضمنت التعديلات، أنه في حال أخطأت شركات الوساطة بشكل غير مقصود أو بسبب خلل في نظامها الآلي أدى إلى إضافة أي مبلغ لحساب العميل الاستثماري دون وجه حق أو تمكينه من الشراء على المكشوف، فإن العميل يقرر بأن المبلغ أصبح مديونية ويلتزم بتغطية مديونية حسابه الاستثماري في موعد أقصاه يوم العمل التالي، أما إذا فشل العميل في تغطية مديونية حسابه الاستثماري فيجوز للشركة في أي وقت تراه مناسباً أن تبيع أسهم العميل، وبما يكفي لسداد تكلفة الشراء على المكشوف (ثمن الشراء، العمولة، وضريبة القيمة المضافة)، ويشمل ذلك تكلفة سحب أي مبلغ تمت إضافته عن طريق الخطأ لحساب العميل الاستثماري ولا تترتب أي حقوق للعميل ضد الشركة جرّاء أي خسارة يتكبدها أو فوات أرباح أو منافع تكون ناتجة عن قيام الشركة بعملية البيع.وأقرت شركات الوساطة أن لكل خدمة رسوماً سنوية، ويحق للشركة تعديل تلك الرسوم من وقت لآخر وفق تقديرها المطلق بعد إشعار العميل بالتعديل.وأنهى مؤشر السوق السعودية جلسته أمس (الإثنين)، على ارتفاع بنسبة 0.6%، مغلقاً عند 12075 نقطة (+ 69 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نحو شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.6 مليار ريال.وتصدر سهم «سدافكو» الارتفاعات بالنسبة القصوى عند 221 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.وسجلت العديد من الشركات أعلى إغلاق في 52 أسبوعا، ممثلة في شركات «أكوا باور، معادن، سدافكو، بوبا، البحري».30 يوماً حد الأوامر.تحمل العميل مديونية الصفقات.تعديل رسوم الخدمات السنوية.تم البدء في تطبيق التعديلات.