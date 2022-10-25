يبحث صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع شركتي «بوينغ» و«إيرباص» شراء نحو 80 طائرة، تعد أولى مشتريات شركة الطيران الوطنية الجديدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.ويتطلع الصندوق إلى شراء نحو 40 طائرة، والحصول على خيارات شراء لعدد مماثل، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المفاوضات السرية. وقالوا إنَّ المطلب يشمل طائرات ذات ممر واحد، ونماذج أكبر ذات جسم عريض قادرة على الطيران لمسافات طويلة.ورفض المتحدثون باسم الصندوق السعودي، و«إيرباص» التعليق، كما رفض ممثلو شركة «بوينغ» التعليق على الفور.وأعلنت السعودية العام الماضي أنَّها ستطلق شركة طيران وطنية ثانية إلى جانب شركة الطيران السعودية كجزء من «رؤية 2030» لجعل الاقتصاد أقل اعتماداً على النفط.في حين أنَّ الشركة الناشئة ستخدم في الغالب العاصمة الرياض، التي لديها طموحات لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً؛ وستسعى أيضاً إلى التنافس مع أكبر شركات النقل الخليجية العاملة في قطاع الطيران العالمي.وستضع الطلبات الجديدة طراز «ماكس 737» الخاص بشركة «بوينغ» في فئة المسافات القصيرة، في حين ستكون المنافسة بالنسبة لطائرات المسافات الطويلة بين «طائرة 787 دريملاينر» التابعة للشركة الأمريكية بجانب طراز «إكس 777» الجديد الذي لم يدخل الخدمة بعد مع المنافسة الأوروبية «إيه 350» والتي تم تحديثها في طراز «إيه 330 نيو».