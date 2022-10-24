أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ«مسار» وجهة الـ100 مليار ريال، مشاركتها في النسخة السادسة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، كشريك إستراتيجي، وذلك خلال المدة الزمنية المُقررة من 25 - 27 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض، والذي يُقام تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية: تمكين النظام العالمي الجديد».

وتشارك وجهة «مسار» بجناح خاص في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، كما ستمنح الحضور تصورًا تفصيليًا عن كامل الوجهة، وذلك من خلال عرض مجسم متكامل سيوجد في بهو فندق الريتز كارلتون، ويضم معالم التطوير الحضري الذي ستحدثه «مسار» في قلب مدينة مكة المكرمة.

ومن المُقرر أن يشارك الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، في جلسة حوارية بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في 26 أكتوبر الجاري، تحمل عنوان «الوجهات السعودية» سيتطرق خلالها إلى إعطاء لمحة سريعة عن التطورات الحاصلة في وجهة «مسار»، وإسهامها في منظومة صناعة الوجهات الوطنية بالمملكة العربية السعودية. إضافة إلى رعاية «مسار» جلسة حوارية تحت عنوان «السياحة الشمولية»، في 25 أكتوبر.

يذكر أن وجهة «مسار»، وقّعت في يوليو الماضي، عقد شراكة إستراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ وجاء ذلك في إطار حرصها على الإسهام بفاعلية في عمل المؤسسة واهتمامها بتعزيز الأثر الإيجابي على الإنسانية، ودعم مختلف المبادرات في مجالاتها الأربعة: الذكاء الصناعي والروبوتات، التعليم، والصحة، والاستدامة.