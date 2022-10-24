في عرض يتماشى مع إستراتيجية مجموعة stc الهادفة للتوسع في الاستثمارات وتعظيم العائد على الأصول وإعادة تدوير رأس المال، أعلنت المجموعة تلقيها عرضا غير ملزم من قبل صندوق الاستثمارات العامة لشراء ما نسبته 51% من شركة أبراج الاتصالات (توال) المملوكة بالكامل لمجموعة stc، بتقييم إجمالي بمبلغ 21,94 مليار ريال.

ويتوافق العرض مع إستراتيجية المجموعة والمتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول إستراتيجية ذات قيمة مضافة في شركاتها التابعة، والاستفادة من العائد على هذه الأصول في النمو والتوسع وتدوير رأس المال بشكل يضمن تعزيز قدرة المجموعة على الاستثمار في مجالات رائدة ومتنوعة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين.

وعن ذلك، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان الوتيد «المجموعة مستمرة في تحقيق إستراتيجيتها في النمو والتوسع وتعظيم أصول المجموعة عبر زيادة وتنويع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة التحول الرقمي محليا ودوليا من خلال الاستثمار في كيانات رائدة في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأضاف «هذا العرض يتوافق مع التوجهات العالمية لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات، علما أن المجموعة مستمرة في مواصلة العمل لبناء وتطوير البنية الرقمية الموثوقة لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي والمساهمة في تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص والتي ستنعكس على تعزيز الاقتصاد الرقمي بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر».

والعرض المقدم لا يمثل أي التزام على الطرفين، ويخضع لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم والمشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، والموافقات الداخلية للأطراف المعنية وأية شروط أخرى قد يتفق عليها الطرفان.