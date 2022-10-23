تشارك شركة أجدان للتطويرالعقاري كشريك جودة الحياة لـ(منتدى مستقبل العقار)، في نسخته الثانية الذي يقام في مدينة الرياض، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية كبيرة.

وتأتي مشاركة شركة أجدان، كأحد شركاء النجاح الإستراتيجيين للمنتدى، من منطلق حرصها على التفاعل المتواصل، في عديد من الأنشطة والفعاليات العقارية، داخليا وخارجيا، لعكس الدور الكبير الذي تقوم به في قطاع التطوير العقاري في المملكة، كإحدى الشركات الواعدة في هذا القطاع، الذي يشهد تطورا وحراكا كبيرا، كأحد المحركات الحيوية للاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير العقاري المهندس محمد بن عبدالمحسن العتيبي أن «مشاركتنا كشريك جودة الحياة لـ(منتدى مستقبل العقار)، في نسخته الثانية، تؤكد مدى حرصنا على التعاون وتبادل الخبرات والالتقاء بصناع القرار ورواد التنمية في القطاع إضافة إلى المهتمين والمستثمرين والمستفيدين، لنطلعهم على أحدث مشاريعنا وخططنا المستقبلية. لقد قمنا بتطوير العديد من مشاريع جودة الحياة، كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقد حققنا عددا من النجاحات في هذا الصدد ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع رواد الصناعة العقارية».

وأشار العتيبي إلى أن شركة أجدان تسير وفق رؤية واضحة إلى الريادة في مجال التطوير العقاري، حيث قدمت العديد من الإسهامات في منظومة القطاع المرتبط بجودة الحياة، مثل واجهة أجدان البحرية التي تتضمن برج أجدان رايز السكني الفاخر، و«أجدان ووك» الحاصل على جوائز عالمية بالتصميم، وفندق فيرمونت أجدان الخبر، مبينا أن الشركة توجت جهودها الكبيرة بالحصول على الكثير من الجوائز المحلية والعالمية، منها جائزة ستي سكيب 2018 وجائزة فيرساي باريس 2020، إضافة إلى توقيعها العديد من الاتفاقيات المهمة مؤخرا، منها اتفاقية تأسيس صندوق العربي أجدان1 بقيمة 3.5 مليار ريال مع العربي للاستثمار، إضافة إلى اتفاقية باي فرونت بقيمة 250 مليون ريال مع مجموعة المهيدب.

يذكر أن شركة أجدان للتطوير العقاري، تأسست بمدينة الخبر عام 2016، وتحرص الشركة عبر أنشطتنا على تقديم مشاريع متعددة الاستخدامات تتفاوت بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه، لتقوم بخدمة أكبر قدر ممكن من الشرائح، بهدف تحقيق الدور الذي أخذته على عاتقها في دعم قطاع التطوير العقاري، كما تقوم الشركة حاليا بتطوير الكثير من المشاريع الحيوية الحديثة في عدد من كبرى مدن المملكة، منها الرياض والخبر وجدة وغيرها.

لمزيدٍ من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.ajdan.com.sa