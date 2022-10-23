بمناسبة مرور الربع الأول على افتتاحه، يدعو فندق سيتادينز أبها ضيوفه للاستفادة من خصم يصل إلى 20%، وذلك عند حجزهم عبر برنامج الولاء الفندقي «مكافآت أسكوت ستار».

أبها هي وجهة المغامرة والاسترخاء الغنية بالمعالم السياحية المميزة والأنشطة الثقافية الشيّقة.

ترحّب أسكوت المحدودة (أسكوت)، الشركة الرائدة في تشغيل الشقق الفندقية، بالمقيمين والزوار وسط أحضان فندق سيتادينز أبها، داعيةً إيّاهم لاستكشاف منطقة عسير ذات المناظر الخلابة. وعليه، يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بعطلة مريحة في قلب مدينة أبها في الفندق المؤلف من 140 شقة فندقية، وذلك مع خصم يصل إلى 20% على الحجوزات المباشرة التي يتم إجراؤها باستخدام العرض الترويجي (السعر الخاص لأعضاء برنامج «مكافآت أسكوت ستار»).

ويضم فندق سيتادينز أبها 140 شقة فندقية واسعة تتنوع ما بين شقق استديو مخصصة للأفراد من هواة المغامرة والاستكشاف، وشقق بغرفة نوم واحدة للمسافرين من رواد الأعمال تتيح لهم العيش برفاهية. ويمكن للعائلات والأصدقاء الاسترخاء والاستراحة أثناء إقامتهم في الشقق الفخمة المؤلفة من غرفتي نوم. وتمتاز الشقق الفندقية المزودة بالخدمات أيضًا بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تطل على مناظر ساحرة على المدينة، فضلاً عن تصميمات داخلية تسلط الضوء على المعيشة النابضة بالحياة، مما يجعلها مثالية للضيوف الراغبين في الترويح عن أنفسهم بعيدًا عن صخب المدينة.

وفي هذا الصدد، علق المدير العام للفندق السيد إيلي أنطوان عقل: «أمّا عن فندق سيتادينز أبها، فهو الوجهة المثالية للضيوف ممن يستمتعون بأسلوب العيش الملهم. لذلك، فإن فندقنا هو الملاذ المثالي الذي سيكون بمثابة المنزل الثاني للضيوف، وذلك لما يمتاز به من تصاميم داخلية فريدة ومساحات نابضة بالحياة تسمح بالتوازن المثالي ما بين العمل والعيش. كما أتطلع إلى قيادة الفريق، وبالأخص خلال الوقت الذي نعمل فيه على تعزيز تجارب الضيوف بشكل أكبر من خلال خدمات الضيافة الحائزة على الجوائز التي تقدمها أسكوت».

كما يمكن للزوار والمقيمين في أبها التنعم في عالم من التفرد مع وسائل الراحة الشاملة التي تلبي حاجات الضيوف من مختلف الأعمار. كذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بجولة من السباحة المنعشة في المسبح المذهل في الفندق، في حين يمكن لعشاق اللياقة البدنية ممارسة تمرين كامل في صالة الألعاب الرياضية الداخلية الحديثة. أما رواد الأعمال، فيوفر لهم الفندق غرف اجتماعات ومراكز أعمال، تقدم لهم المساحة المثالية لاستضافة الاجتماعات.

ويقع الفندق على ارتفاع 7450 قدمًا فوق مستوى سطح البحر في المنطقة الجبلية بأبها، ويطل على جبال عسير المهيبة. ويوفر للمقيمين والزوار الراحة المثالية. كما ويمكن للضيوف استكشاف الجبال الوعرة في حديقة عسير الوطنية، والتي تؤوي أنواعًا متنوعة من الطيور، فضلًا عن غابات العرعر الكثيفة وقمة جبل السودة الشاهقة.

أمّا قصر شدا ذو الجدران الطينية والواقع في قلب مدينة أبها، فقد تم ترميمه أخيراً وبات الآن متحفًا للحرف اليدوية. ويقدّم لمحة فريدة عن التاريخ المحلي الثري ثقافيًا. وعلى مقربة منه في حي المفتاحة القريب، يستعرض السوق الأسبوعي الحرف اليدوية المصنوعة محليًا والتحف. ولحسن الحظ، يضمن سيتادينز أبها سهولة المشاركة بالرحلات الترفيهية النابضة بالحياة في أبها، بما في ذلك مراكز الترفيه ومراكز التسوق والمطاعم، كما يبعد الفندق مسافة ستة كيلومترات فقط من مطار أبها الإقليمي.

وفي حديثه عن الفندق، قال رئيس مجلس إدارة شركة المطلق للاستثمار العقاري (أريك) طارق المطلق: «بالحديث عن فندق سيتادينز أبها، فلا تقتصر مميزاته على موقعه الكائن في منطقة جبال العسير الهادئة، بل بما يحمله من ثقافة منطقة العسير الغنية والحيوية، وبالتالي، ما يوفره لضيوفه من تجارب لا تنسى. ويعتبر الفندق أحدث مشروع لشركة المطلق للاستثمار العقاري، وقد تم تصميمه بما يتماشى مع رؤية البلاد الطموحة 2030 كوجهة سياحية متطورة».

وقد تم افتتاح هذه الشقق الفندقية الحديثة بالشراكة مع شركة المطلق للاستثمار العقاري، مسطرة بذلك ثامن فنادق أسكوت في السعودية، ومعززة حضور العلامة في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. كذلك يرتقي سيتادينز أبها بالغرف التشغيلية لأسكوت إلى 1062 غرفة في السعودية و2391 في المنطقة.

وبات بإمكان الضيوف الاشتراك بعضوية برنامج مكافآت أسكوت ستار بشكل مجاني، وبالتالي إدارة حجوزاتهم بسهولة، وإجراء عمليات تسجيل الوصول والمغادرة الذاتية، واستبدال القسائم الإلكترونية، وكسب النقاط واستردادها أثناء إقامتهم وذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول «Discover ASR». كما يمكن للأعضاء الاستفادة من خصم يصل إلى 20% على الحجوزات المباشرة التي تتم باستخدام العرض الترويجي «السعر الخاص لأعضاء برنامج مكافآت أسكوت ستار»، وذك عبر discoverasr.com/offers.

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