شهدت الأيام الماضية تدشين الهوية الجديدة لشركة «نامي» المتخصصة في التقنية المالية «شركة الفضاء القمرية المالية/‏ سكاي باند» ( https:/‏/‏namipay.com.sa/‏ )، التي زاولت أعمالها في السوق السعودية منذ العام 2020، بعد أن حصلت على التراخيص الرسمية اللازمة من البنك المركزي السعودي، حيث تسعى الشركة بهويتها الجديدة إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المالية المقدمة للقطاع المالي والقطاعات الأخرى التي تحتاج لتلك الخدمات، ولتسهم في تحقيق أهداف أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030: «برنامج تطوير القطاع المالي» الذي يشهد تقدّماً ملحوظاً في تحقيق أهدافه.وستعمل «نامي» على دعم هذا القطاع عبر تقديم حلول وتقنيات جديدة متطورة لخلق تجربة مميزة أمام كافة المتعاملين في هذا القطاع الذي يشمل كافة أفراد المجتمع، وقد تزامن تدشين الهوية حصول «نامي» على الموافقة لتكون أول مزوّد في المملكة لتقديم خدمة الإيصال الإلكتروني المرخص من المدفوعات السعودية.وتقدّم الشركة حالياً خدمات الربط بالشبكة لعدد من البنوك ومقدمي خدمة نقاط البيع الآخرين وكبار التجار، وحزمة من الخدمات لبيع وتأجير أجهزة نقاط البيع للبنوك والشركات المالية والتي تتضمن التركيب والصيانة وخدمات العملاء، بالإضافة إلى بيع وتقسيط أجهزة نقاط البيع بشكل مباشر لكافة التجار ورواد العمل الحر مع تقديم كافة الخدمات اللازمة لإدارة نقاط البيع والصيانة والدعم على مدار الساعة، حيث تقدم الشركة خدماتها في 23 مدينة بكافة مناطق المملكة دون استثناء.إضافة لذلك، سوف تقوم «نامي» بالعمل على توفير خدمات أخرى سيعلن عنها في حينه، في مجال المدفوعات وخدمات أخرى تساعد رواد الأعمال وتُيسر خدماتهم المالية.وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ«نامي» عبدالمحسن السديري: «تعدّ السعودية في ضوء رؤية 2030 من أكثر الدول نمواً في مجال التقنيات المالية دفعاً نحو الوصول إلى المستهدفات الموضوعة لرقمنة التعاملات المالية والتي لها العديد من الفوائد على مستوى الوطن اقتصادياً، وسنعمل في «نامي» على أن نكون رافداً إضافياً لهذا القطاع بالأفكار والابتكار المميز الذي يخلق تجربة فريدة لعملاء هذا القطاع الذي تتعامل مع كافة شرائح المجتمع».وأشار السديري إلى أن حصول «نامي» على الترخيص لتقديم خدمات الإيصال الرقمي يعدّ دافعاً قوياً للشركة في هذه المرحلة للاستمرار في تقديم كل جديد، موضّحاً أن الإيصال الرقمي له العديد من الإيجابيات في توثيق العمليات بطريقة حديثة وصديقة للبيئة ويحفظ تلقائياً لدى العميل والتاجر، ويخفض التكاليف على التاجر، ويسهم في حفظ حقوق كافة الأطراف، ويرفع من الثقافة المالية والبيئية لأفراد المجتمع، ويسهم في تحقيق الاستدامة البيئية.