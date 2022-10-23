صعدت أسعار النفط عند التسوية في آخر جلسة لها، إذ طغت الآمال في زيادة الطلب الصيني، وضعف الدولار الأمريكي على المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على استهلاك الوقود. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2%، لتبلغ عند التسوية 93.50 دولار للبرميل.وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعاً 54 سنتاً، أي 0.6%، إلى 85.05 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار للبرميل.وارتفع خام برنت 2% بنهاية الأسبوع، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط «نايمكس» بنحو 0.7%.ويكتسب الخام دفعة من حظر يلوح في الأفق للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، فضلاً عن خفض تكتل أوبك+ الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً. وأدى تأرجح الدولار الأمريكي، الذي عادة ما يتحرك عكسياً مع أسعار النفط، إلى تقلب أسعار النفط.يذكر أن أسعار النفط ارتفعت، بعد أن ذكرت وكالة «بلومبيرغ»، أن بكين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار من 10 أيام إلى 7. ولم يصدر تأكيد رسمي من بكين حتى الآن.