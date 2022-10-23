فيما ينتظر أن ترتفع وتيرة إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 خلال الأسابيع القادمة، قبل المهلة المحددة من هيئة السوق في نوفمبر 2022، ربح مؤشر سوق الأسهم، 542 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 %، ليغلق المؤشر عند 11964 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه، الذي أنهى المؤشر فيه تداولاته عند 11422 نقطة، وذلك بعدما أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للصناعة (الثلاثاء) الماضي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل التداول اليومي، بنسبة 11 %، خلال التداولات ليصل إلى 4.83 مليار ريال مقارنة بـ4.36 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.هذا الصعود أدى إلى ارتفاع جميع القطاعات، تصدرها قطاع «البنوك» بنسبة 7.3%، ثم قطاع «الاستثمار والتمويل» بنسبة 6.5%، ثم «المرافق العامة» بنسبة 5.2%.وارتفع قطاع «المواد الأساسية» بنسبة 3.8%، وقطاع «الطاقة» بنسبة 2%، وكان قطاع «الأدوية» الأقل ارتفاعاً بنسبة 0.4%في ما يخص الأسهم، سجلت أسعار أسهم 163 شركة ارتفاعاً، مقابل انخفاض أسعار أسهم 44 شركة، واستقرت أسعار أسهم 6 شركات دون تغير.وتصدر سهم «البحري» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 11 %، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«بنك الرياض» و«الأهلي السعودي» و«بنك البلاد» و«بنك ساب»، بنسب تراوح بين 7 و10 %.في المقابل، تصدر سهم «دله الصحية» قائمة الشركات المتراجعة بنسبة 8%. وشهد اكتمال اندماج شركتي «ولاء للتأمين» و«ساب للتكافل»، وانقضت الأخيرة وتم البدء في إجراءات إلغاء إدراجها في السوق. وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ 4 صفقات على عدد من الشركات المدرجة في السوق السعودية.