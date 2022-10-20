برعاية وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وقعت اليوم (الخميس)، في الرياض ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والشركات الكبرى.

وتهدف الاتفاقيات والمذكرات إلى تعزيز مواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية في الجامعة مع الاحتياجات الإستراتيجية للمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى دعم منظومة البحث والتطوير في قطاعات مهمة مثل الطاقة والتكنولوجيا والصناعات العسكرية.

واشتمل حفل التوقيع على توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقعها رئيس المدينة الدكتور منير الدسوقي، وتهدف إلى تطوير المنتجات البحثية في مجالات الفضاء والتصنيع ودعم الطلاب والتبادل العلمي، وتعزيز التكامل في الخدمات والمعامل والمنتجات وقواعد البيانات بين الطرفين.

ووقعت الجامعة اتفاقية مع وزارة الطاقة، وقعها نيابة عن الوزارة مساعد وزير الطاقة للخدمات المشتركة حمدان العتيبي، وتهدف لتشجيع العمل التطوعي، وتتضمن تأسيس مراكز إدارة التطوع بوزارة الطاقة والجمعيات التابعة لها، وتأهيل القيادات المجتمعية الشابة لإدارة المبادرات المجتمعية في مجال الطاقة.

وفي مجال العمل التطوعي، وُقِّعت مذكرة تفاهم بين جامعة الملك فهد وشركة أرامكو السعودية لمبادرة أرامكو لتعزيز العمل التطوعي في المملكة بإطلاق مبادرات لدعم وتدريب الفئات المختلفة وتأهيلهم للعمل التطوعي من خلال أكاديمية الفوزان بالجامعة، وقعها النائب لشؤون أرامكو السعودية خالد الملحم.

ووقعت الجامعة اتفاقية إطارية مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وقعها نائب الرئيس التنفيذي لشركة معادن عبدالعزيز الحربي، وتهدف لتعزيز التعاون في البحث العلمي والتقني، وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية في مجالات التعدين والبحث والابتكار.

من جانبه، قال رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن توقيع هذه الاتفاقيات والمذكرات يؤكد سعي الجامعة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال مجموعة من الشراكات المهمة والفعالة في مجالات الطاقة والتقنية والدفاع والتعليم وغيرها، وتفعيل إستراتيجية الجامعة في رفع كفاءة خريجيها وخريجاتها ليكونوا العنصر المؤهل الذي يخدم الوطن في سوق العمل، وخصوصاً في القطاعات الحيوية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 بشكل مباشر.