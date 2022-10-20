رأس وكيل محافظ الهيئة للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي الاجتماع الثامن اليوم (الخميس) بمقر الهيئة بالرياض، بحضور رؤساء الفرق الفنية التفاوضية ومديري الإدارات ومنسقي الفرق الفنية.

ويهدف الاجتماع إلى الاستعداد لعقد الجولة السادسة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 24-28 أكتوبر 2022 في مدينة سيؤول الكورية.

واستعرض الفريق خلال اللقاء ملخص سير المفاوضات ومناقشة بنود الاتفاقية مع رؤساء الفرق الفنية التفاوضية، كما تضمن الاجتماع موضوعات الفرق الفنية التفاوضية الخاصة بالسلع وقواعد المنشأ، والاستثمار والخدمات، والتجارة الإلكترونية، والنصوص والأحكام العامة.

يذكر أن الفريق التفاوضي السعودي يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.