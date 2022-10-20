المتحدث الرسمي: فهد المغربي مدير عام الشراكات التجارية بالسعودية في تيك توك يجيب على أهم التساؤلات

1. ما أهم الأشياء التي يجب تذكرها عند (الإعلان / التسويق) على المنصات الرقمية؟

عندما تريد أن تحدّد جمهورك عبر الإنترنت، من المهم التوقف عن التفكير في السؤال البديهي «من» هو جمهورك، عوضاً عن ذلك فكر في السؤال التالي: ما الموضوع الذي يلفت اهتمامه؟. يتيح تواصل العلامات التجارية مع مجموعات أو ثقافات فرعية ذات معتقدات وأفكار مشتركة، تجاوز التركيبة السكانية مثل العمر والجنس والموقع. فالعلامات التجارية التي يمكنها الاستفادة من قوة ثقافة فرعية بمقدورها الاستفادة من مستوى تقارب العلامة التجارية مع السلوك الشرائي الذي يمكن أن يرفعها إلى مكانة مرموقة. لذلك، من المهم تحديد منصة تتيح إمكانية الوصول وتذلل الحواجز وتسمح بالدخول إلى هذه الثقافات الفرعية بميزات مثل For You feed – التي تعد قمة في دمقرطة صنع المحتوى.

من المهم أيضاً الأخذ بالاعتبار أهمية التسويق للمنتج دون إشعار المستخدم بأنّك تسعى إلى بيعه منتجاً ما. وبدلاً من ضخ الإعلانات المزعجة، ينبغي على العلامات التجارية أن تأخذ الوقت الكافي لإنشاء محتوى يندمج بسلاسة مع وقت المستخدم التعليمي الترفيهي.

2. ما الميزات والمنتجات وعمليات الدمج المتوفرة على تيك توك التي تساعد على زيادة توسّع حضور العلامة ورؤيتها من قبل الجمهور وتعزيز مبيعاتها؟

تسمح منصّة تيك توك الفريدة للعلامات التجارية بالتفاعل مع الجماهير من خلال الصوت لتحريك المشاعر والتأثير في الأشخاص بطريقة غير متاحة على المنصات الكبيرة الأخرى. كشفت دراسة أجريناها بالشراكة مع Kantar أن الأشخاص يختبرون الصوت على تيك توك باعتباره «ممتعًا» – متفوقاً بنسبة 66% مقارنة بالمنصات الأخرى التي تم إيقاف تشغيل الصوت فيها. ويعتقد المستخدمون أيضًا أن الصوت على تيك توك كان أكثر فائدة وجاذبية وتفاعلاً.

تقدم المنصة أيضًا أسلوبًا فريدًا للفيديو بحيث توفّر تيك توك تجربة غامرة وكاملة العرض على الشاشة، وهذا ما يتوقعه مجتمعها منها. وفقًا للنتائج التي توصلنا إليها، تشهد مقاطع الفيديو التي تملأ كامل حجم الشاشة زيادة بنسبة 60.5% في عدد مرات الظهور.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم تيك توك مجموعة من الحلول المصممة لتعزيز الرؤية والتفاعل والوصول من خلال تمكين العلامات التجارية من تحقيق تأثير وترك انطباع على صفحة For You وغيرها الكثير.

ويمكن للعلامات التجارية اختيار إعلان In-Feed لإخبار قصتها بطريقة واقعية لـتيك توك من خلال إعلان فيديو عمودي مدعوماً بالصوت؛ وإعلان TopView، لإحداث تأثير جوهري مع الإعلان ليكون أول ما يراه المستخدم عند فتحه تطبيق تيك توك؛ وكذلك تحدي الهاشتاغ التجاري الذي يدعو المجتمع للمشاركة في اتجاه تم إنشاؤه خصيصًا للعلامة التجارية؛ كما يمكّن إعلان سبارك Spark Ad العلامات التجارية من تعزيز أنواع متعددة من مقاطع الفيديو لزيادة تأثيرها إلى أقصى حد، سواء كانت بوضع Creator-made أو تلك التي تشير إلى العلامة التجارية؛ وهناك أيضاً «تأثير العلامة التجارية» Branded Effect للتأثير في مجتمع تيك توك بشكلٍ مخصّص يسمح للمستخدمين التفاعل من مختلف أنحاء العالم، تيك توك أو الترويج، لتضخيم المحتوى على تيك توك بواسطة أداة سهلة الاستخدام، من بين أدوات وميزات أخرى.

3. يرجى توضيح ما هو نموذج التجارة المجتمعية وكيف يمكن للشركات الاستفادة منه لزيادة مبيعاتها إلى أقصى حد؟

سابقاً، كانت التجارة تجربة محدودة غير أنّها كانت تتّسم بالألفة تجري بين الأفراد داخل سوق حقيقية حيث يمكنهم التواصل والتحدث وإنشاء نظام داعم مبني على الثقة. ولكن، نظرًا إلى أنّ الحجم والوصول والحصة السوقية أصبحت هي العناصر الأبرز في التجارة، تمّ إلغاء الجزء الأهمّ في هذه العملية وهو: المجتمع.

أمّا الآن فنرى أنّ تجارة التجزئة تعود إلى جذورها مع ظهور نموذج التجارة المجتمعية، وهذا يعني تمكين «الألفة» ضمن المجتمعات على نطاق واسع، وتحويل المجتمع إلى محرك فعلي للتجارة عوضاً عن اعتباره بمثابة سلعة خاملة تستفيد منها العلامات التجارية. فقرارات الشراء تأتي نتيجةً لتأثّر المستهلك بالأشخاص الحقيقيين والمجتمعات الرقمية، عوضاً عن تأثّر بأفراد أو شركات مرموقة.

لقد أدى نموذج التجارة المجتمعية إلى انهيار مسار «التحول النموذجي قمعي الشكل» وتحويله إلى عجلة للموازنة، مع فائدتين رئيسيتين: تجربةٌ أكثر سرعة حيث يمكن للمتسوقين إتمام العملية بأكملها في خطوة واحدة أو بتخطي بعضها، ومحرك يعمل على تشغيل نفسه بنفسه مستفيداً من ردود الفعل باستمرار. مع النوع الصحيح من الانتشار التكتيكي، تصبح هذه فرصة لا يمكن لأي علامة تجارية أن تفوتها.

4. كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة استخدام المنصات الرقمية لتنمية قاعدة عملائها وزيادة المبيعات؟

يعتبر الدخول إلى السوق العالمية من خلال المنصات الرقمية أحد أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة والتي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلالها تنمية أعمالها - مما يولّد عملاء محتملين ويحول اهتمامهم بالمنتج إلى شرائه.

يعد الوصول إلى مجتمع شديد التفاعل من المتسوقين والمؤثرين وصانعي الاتّجاهات فرصة لا تُفوَّت للشركات الصغيرة في كل مكان لاكتساب عملاء جدد وتوسيع إطار أعمالهم. ومن شأن الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد بشكل خاص من المنصات الكبرى حيث لا يكون التسويق مشروطاً بالحصول على أكبر ميزانية، بل مرتبطاً بالمصادقة ومطابقة المحتوى الخاص بك بهوية علامتك التجارية بطريقة أصيلة. سيكون لهذه الأصالة صدى لدى جمهورك، وتؤسس علاقة وتصنع فرصًا ديناميكية محدّدة الأهداف لتحقيق لحظات من الاكتشاف والوعي والسمعة.

5. ما هي الطرق لتحسين اتّساع الحضور المرئي للعلامة التجارية وزيادة المبيعات من خلال المنصات الرقمية؟ (على سبيل المثال الإعلان والشراكة مع صانعي المحتوى، إلخ.)

يمكن للعلامات التجارية استخدام إستراتيجية «التشغيل الدائم» لإنشاء محتوى ممتع، وبناء الوعي، وإقامة روابط دائمة وتحقيق نتائج ملحوظة من خلال تيك توك. بمزيج متوازن من الموسيقى والشراكات مع منشئي المحتوى والحملات المدفوعة يمكنك أن تضمن بقاء علامتك التجارية مرئية وديناميكية ومتصلة.

وبمجرد إنشاء حساب لعلامتك التجارية، فمن الأفضل الحفاظ على روحية متناغمة «organic beats» لتضمن تدفق مستمر من المحتوى الذي يبقي المستخدمين مهيئين ومتفاعلين ومطلعين على علامتك التجارية وعروضك.

يمكن تفعيل شراكات مع صانعي المحتوى لاستكمال هذا النهج، بناءً على قدرة صانعي المحتوى الفريدة في سرد القصص وصوتهم الأصيل ومعرفتهم الوثيقة بأهم اتّجاهات تيك توك. سواء كان الأمر يتعلق بنشر الوعي على نطاق واسع أو زيادة المشاركة أو زيادة المبيعات، يمكن لمنشئي المحتوى مساعدة العلامات التجارية في زيادة نتائج الأعمال عبر مسار التسويق.

أخيرًا، يمكن للعلامات التجارية تعظيم اتصالها من خلال الحملات المدفوعة. سواء أكنت تقدم منتجًا جديدًا، أو تعزز المشاركة، أو لديك مقاييس أخرى أقل أهمية، يمكنك الاستفادة من حلول العلامة التجارية التي تتيحها لك تيك توك في تحقيق أهدافك التسويقية.