أعلنت شركة ذاخر للتطوير في مدينة مكة المكرمة، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع «ذاخر مكة»، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «بداية» لتمويل المنازل، إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل السكني الرقمي.

وأوضحت شركة ذاخر أن الاتفاقية تعزز جهودها لتلبية احتياجات عملائها عبر تزويدهم بأفضل الحلول والخدمات والمنتجات، مثل توفير تمويل للراغبين منهم باستخدام هذه الخدمة.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر، والمهندس فيصل الناصر الرئيس التنفيذي لشركة بداية.

وكان مشروع ذاخر حصل أخيرا على رخصة البيع على الخارطة من قبل لجنة البيع على الخارطة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، يشكل توفير تمويل لمرحلة البيع على الخارطة فرصة مثالية في الوقت الراهن.

وقال المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي: «يسعدنا التعاون مع شركة بداية الرائدة في مجال التمويل السكني، وهي شراكة تدل على الثقة والدعم من قبل شركائنا في (بداية) للأعمال التطويرية التي تقوم بها ذاخر. تحرص ذاخر على توفير أفضل الخيارات والمنتجات لعملائها، ومن شأن هذه الاتفاقية تحقيق ذلك، فضلا عن تسهيل النمو المطلوب في هذه السوق تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

وبدوره قال المهندس فيصل بن عبدالرحمن الناصر: «نحن سعداء اليوم بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة ذاخر، المطور الرئيسي لواحد من أهم المشاريع في مكة المكرمة. وعبر هذه الاتفاقية، تواصل شركة بداية تمكين موقعها الرائد في قطاع التمويل العقاري الرقمي بالمملكة، عبر الاستمرار بتوفير منتجات التمويل الرقمية التي تلبي تطلعات العملاء، لتكون أحد الروافد المميزة لتحقيق رؤية 2030 لوطننا الغالي».

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز معظم المرحلة الأول من مشروع ذاخر مكة ومن ضمنها البنية التحتية كاملة، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية عام 2024.

ويدعم مشروع «ذاخر مكة» رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف.

وتعد بداية لتمويل المنازل إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل السكني الرقمي، وأحد أهدافها الرئيسية هو توفير حلول تمويل رقمية سهلة لتمكين عملائها من الحصول على التمويل العقاري المناسب بخطوات رقمية سهلة، وذلك من خلال الفرع الرقمي للشركة، مما يجعلها في صدارة المساهمين في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.