افتتح محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، الملتقى الاستثماري بالطائف، الذي أقامته غرفة الطائف بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الذي صاحبه معرض شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة، عرضت فيه فرصها الاستثمارية.

هذا وبدأت أعمال الملتقى بكلمة لرئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، تحدث فيه عن أهمية الملتقى، والمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة والمحافظة وفقاً للمزايا النسبية والتنافسية لها، وضرورة مد جسور التواصل مع رجال وسيدات الأعمال داخل وخارج المحافظة، واطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بجهود وزارة الاستثمار لدعم وتشجيع الاستثمار في المملكة، ومن ضمنها استعراض الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ومبادراتها المختلفة، مقدما شكره لمحافظ الطائف على دعمه المستمر، ورعايته، ولوزارة الاستثمار كذلك.

بعدها توالت فقرات الملتقى بكلمة وعدة عروض لوزارة الاستثمار، وكذلك عرض من غرفة الطائف، مقدم من معهد الملك عبدالله للدراسات بجامعة الملك سعود، الذي شمل عرضا مفصلا لأكثر من 20 فرصة استثمارية نوعية بالطائف، كما شارك في تقديم الفقرات والعروض صندوق التنمية السياحي، والمركز السعودي للأعمال.

وعرضت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 18 فرصة استثمارية، حيث اطلع الأمير سعود بن نهار على الفرص الاستثمارية التي شاركت بها تعليم الطائف، حيث تنوعت تلك الفرص مابين تربوية وتعليمية واجتماعية وتطوعية وتاريخية وعمرانية، وتضمنت تلك الفرص الاستثمارية في أندية الحي، ومركز الطائف العلمي، ومدينة الملك فهد الكشفية، ومتحف دار التوحيد، وتشغيل منفذ بيع التغذية في المدارس، وأراضٍ لإنشاء مدرسة أهلية والنقل التعليمي، ورائد العمل المجتمعي، وروافد الخير و الاستثمار النوعي للمؤهلات الأكاديمية العليا، والبرنامج التتبعي لرعاية الفائزين محلياً، والتعليم الإلكتروني لتعليم أساسيات العلوم والرياضيات.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف أهمية مثل الملتقيات الاستثمارية لما لها من دور كبير في طرح أبرز الاستثمارات التي تجمع بين القطاع الحكومي والخاص، لخدمة الوطن في المشاريع المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى المساهمة في خلق الفرص الوظيفية من خلالها كي يستفيد المواطن منها في هذه البلاد الطاهرة، مشيراً إلى أن تعليم الطائف يمتلك مقومات استثمارية ناجحة وواعدة في عدد من الجوانب.