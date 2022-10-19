قفز مؤشر السوق السعودي، خلال جلسة أمس، بنسبة 2.1%، مغلقاً عند 11.810 نقاط، بزيادة 244 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.9 مليار ريال، ليواصل السوق الصعود للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً خلالهما مكاسب بأكثر من 400 نقطة وبنسبة 3.5%.وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها كل من مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، عند 86 ريالاً (+ 3%) للأول، و64 ريالاً (+ 4 %) للثاني.وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 35.60 ريال.وأنهت أسهم «معادن»، و«بنك الرياض»، و«إكوا باور»، و«السعودي الفرنسي»، و«بنك ساب»، و«مجموعة تداول»، و«البحري»، و«كيان السعودية»، و«السعودي للاستثمار»، تداولاتها أمس، على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6%، وتصدر سهما «صناعة الورق» و«أنعام القابضة» ارتفاعات أمس بالنسبة القصوى.في المقابل، تراجع سهم «سبكيم العالمية» بأكثر من 1%، عند 41.60 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الثالث 2022 إلى 774.4 مليون ريال، وبنسبة 25%، مقارنة بالربع الثالث 2021.