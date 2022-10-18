هل يمكن للهواتف الذكية أن تكمل خزانة الملابس حقًا؟ اعتاد الكثيرون على تنسيق الهواتف الذكية مع كل جانب من جوانب ملابسهم، خصوصا مع ظهور عصر التكنولوجيا، ما كان في السابق ذخيرة بسيطة من الملابس والإكسسوارات قد توسع الآن ليشمل الأدوات التقنية. يختار الكثيرون تجميل ملابسهم باستخدام سماعات الرأس أو حتى الساعات الذكية الأنيقة، بل في بعض الأحيان يذهبون إلى مدى امتلاك أنماط متعددة لكل جهاز لتناسب النشاط أو الزي. تم تصميم هواتف سلسلة HUAWEI nova 10 مع وضع ذلك في الاعتبار؛ لمواكبة الموضة ونمط الحياة والجمال الرائج لجيل الشباب. إليك كيفية دمج هواتف سلسلة HUAWEI nova 10 في أنماط الحياة وعادات الموضة المختلفة.

اسم nova مشتق من الكلمة اللاتينية (novas)، الذي يدل على أن كل نجم صاعد يولد للتألق، على غرار شغف الشباب عند السعي لتحقيق أحلامهم في مستقبل أفضل. تم إنشاء هذه الهواتف على أساس التكنولوجيا المبتكرة، حيث يسعى كل جيل من هواتف سلسلة HUAWEI nova 10 إلى تمثيل أيديولوجية قطعة تقنية مبتكرة تتميز بتصميم عصري وكاميرات قوية وأداء ممتاز وتقدم تجارب تفاعلية ذكية، مع وضع هذه الأيديولوجية في الاعتبار، تأتي إطلاق سلسلة 10 HUAWEI nova الجديدة، التي تنقل السلسلة إلى جيلها العاشر. اعتبارًا من يوليو 2022، جمعت سلسلة هواتف nova أكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم.

الفراشة الاجتماعية الجريئة والفردية

غالبًا ما يتم رصدهم في المناسبات الاجتماعية، ويستمتع الشباب والمستخدمون الاجتماعيون بالتواجد وسط الحشود. يحبون التعبير عن شخصيتهم الفريدة والتأكد من ارتداء الزي الذي يبدأ المحادثات، لإكمال خيارات الموضة الجريئة والصاخبة، تجلب هواتف سلسلة HUAWEI nova 10 اللون رقم 10 الذي قد يكون مجرد تطابق مثالي مع المستخدمين الاجتماعيين: الهواتف المتلألئة واللوحات المعدنية ملفتة للنظر وتناسب كل لون يمكن أن تفكر فيه.

من خلال الجمع بين اللون الفضي المعدني الأنيق مع تصميم Star Orbit Ring الذهبي وتصميم أيقونة nova، تتألق الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد للهاتف بطبقة تلو الأخرى لعرض تغييرات رائعة في الألوان تحت الأضواء والظلال المختلفة. قام تصميم Star Orbit Ring بتكييف عملية طلاء مزدوجة اللون في تصميم Star Orbit Craft، والتي تضفي لمعانًا مستقبليًا على الهاتف للحصول على مظهر فريد ومميز.

كما أن الفراشات الاجتماعية مغرمة أيضًا بمواكبة أحدث دروس الماكياج واتجاهات العناية بالبشرة وهي أنواع الجماليات التي تعيش وتتنفس. قد ينجذبون أيضًا إلى الألوان الأكثر نعومة التي تحلم بها أحلام اليقظة وينتبهون إلى كل تفاصيل مظهرهم، حتى الشعر والأظافر. لتحسين مظهرهم، قد يكون هاتف HUAWEI nova 10 في بروفانس هو الخيار الأفضل للهاتف الذكي.

بروفانس هو لون أرجواني باستيل مستوحى من حقول الخزامى في بروفانس، فرنسا. مثل Starry Black واللون رقم 10، تم طلاء هاتف HUAWEI nova 10 في بروفانس بطبقة مزدوجة لإضفاء طبقات من اللمعان الخفيف فوق مظهره الأرجواني الباستيل. يكمل اللون الأرجواني اللامع لألوان بروفانس الملابس ذات الألوان اللطيفة، مثل الألوان البيج والخوخية والبنفسجية) ويمكن أن يكمل حتى أنماط الأظافر العصرية ذات الألوان الباستيل. يأتي اللون الأخضر النعناع على هاتف HUAWEI nova 10 SE مع عملية Starry Flash Craft ويكمل تصميم Star Orbit Ring. ي يُظهر اللون الأخضر ذو الطبقات الأنيقة مع الضوء المتلألئ طاقة الشباب التي لا حدود لها.

المؤثر التقني المهوس الأنيق

مثل العديد من الرؤساء التنفيذيين التقنيين المشهورين، يُعرف المؤثرون التقنيون بميلهم إلى ارتداء الملابس البسيطة. يتمتعون في الغالب بأنماط حياة فعالة وعملية، وغالبًا ما يتم رؤيتهم يرتدون ملابس أحادية اللون أو ذات لون محايد تعطي الأولوية للمواد الفاخرة والراحة. مثل الكثير من اختياراتهم للأزياء، فإنهم يستمتعون بالأدوات ذات التصميمات الأنيقة التي تتمتع بميزة فاخرة لتكمل مظهرهم. هذا هو السبب في أن هاتف HUAWEI nova 10 Pro باللون الأسود النجمي – Starry Black قد يكون أداة تكميلية جيدة مستوحى من ليلة اكتمال القمر الهادئة من النجوم المتلألئة، فإن متغيّر Starry Black عبارة عن لون مميز يتميز بتصميم HUAWEI nova Star Orbit Craft لإضفاء مظهر أنيق ومستقبلي ع. وفي الوقت نفسه، يضيء غبار النجوم الذهبي في الأسفل ليضيف لمسة رقيقة من الفخامة.

هواة السفر

غالبًا ما يُرى مُحبو السفر وهم يرتدون ملابس رياضية مريحة وخفيفة تبدو أنيقة، سواء على الشاطئ أو يستمتعون بإطلالة جبلية خلابة، فإنهم يؤمنون بالمظهر الجيد أينما كانوا ويحتقرون الملابس الضخمة التي قد تبطئهم.

سيجد محبو السفر أن التصميم خفيف الوزن لسلسلة هواتف HUAWEI nova 10 Series لا يقاوم. يبلغ سمك هاتف HUAWEI nova10 6.88 ملم ويزن 168 غرامًا، بينما يأتي هاتف HUAWEI nova 10 Pro بسماكة 7.88 ملم ويزن 191 غرامًا. من ناحية أخرى، هاتف HUAWEI nova 10 SE بسماكة 7.39 ملم، يناسب راحة اليد مثل اليد في القفاز. مع هذا الهاتف الذكي خفيف الوزن، لم يعد المسافرون العصريون المهتمون بالظهور في أفضل حالاتهم عند حمل حقائب حبال أصغر بحاجة إلى القلق بشأن الملابس الضخمة التي تتقلص من أسلوبهم، خاصةً لرحلات التسوق أو المشي لمسافات طويلة في الطبيعة خلال عطلاتهم.

مهما كان أسلوبك في الموضة، فإن جماليات سلسلة هواتف 10 HUAWEI nova متعددة الاستخدامات ورائعة ويمكن أن تلائم خزانة ملابسك لأي نمط حياة وجمالية تعيش بها!

السعر والتوفر في السعودية

يتوفر الآن هاتف HUAWEI nova 10 Pro الجديد بألوان Starry Silver و Starry Black للطلبات المسبقة في المملكة العربية السعودية بسعر 2599 ريال سعودي من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر أيضا الآن للطلب المسبق هاتف HUAWEI nova 10 بسعر 1999 ريالا سعوديا وهاتف HUAWEI nova 10 SE بسعر 1399 ريالا سعوديا.

يشمل عرض الطلب المسبق على هدايا بقيمة 1361 ريالا سعوديا تشمل سماعات HUAWEI FreeLace Lite و HUAWEI Care الذي يشمل حماية للشاشة لمدة ثلاثة أشهر وضمان سنتين سارٍ في دول الخليج ومصر، وباقة HUAWEI Petal One VIP