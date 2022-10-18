العلامة الرائدة تقدّم تشكيلتها الشتوية لهذا العام من تصاميم المعاطف وسترات الصوف العصرية والكلاسيكية بألوان مستوحاة من أمسيات الشتاء الدافئة والمريحة

أطلقت ردتاغ، العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، تشكيلتها الجديدة لموسم شتاء 2022 من التصاميم المتنوعة والمميزة بطابعٍ أنيق وجودة عالية. وتضم التشكيلة الجديدة قطعاً أساسية، مثل المعاطف وسترات الصوف والفساتين بتصميم الأفرول والأحذية المتينة والتنانير الجلدية التي تشكل خياراً مثالياً لإطلالة أنيقة طوال العام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في ردتاغ: «توفر التشكيلة الجديدة تصاميماً عملية عالية الجودة تلبي مختلف تطلعات العملاء. وتحرص العلامة من خلال هذه التشكيلة على تقديم تصاميم مبتكرة تساهم في إعادة صياغة معايير الموضة العملية من خلال التركيز على توفير تصاميم مريحة بلمسات جمالية، فضلاً عن الالتزام بمبادئ التصميم الأساسية ومواكبة أحدث صيحات الموضة. كما تعكس التصاميم الفريدة توازناً مثالياً بين معايير الأناقة والراحة».

وتوفر التشكيلة الجديدة خياراتٍ متنوعة من أزياء الشتاء الأساسية، بما فيها سترات الصوف المريحة والمعاطف السميكة والأنيقة وقبعات الصوف بقياساتٍ متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة. ويمكن للعملاء من مختلف الأعمار الحصول على تصاميمهم المفضلة التي تعكس الجوهر الحقيقي لمعايير الجودة والتميز في تشكيلة هذا الموسم من القبعات المزينة بالكرات وأغطية الأذن بتصميم قرون الغزال. وتقدّم التشكيلة تصاميم متنوعة للسيدات من تشكيلة أنيقة للأزياء المحتشمة وخيارات مميزة من الفساتين الضيقة بقياساتٍ كبيرة، إضافةً إلى الكنزات والسترات والأطقم المؤلفة من قطعتين متطابقتين والملائمة للإطلالات الرسمية والعملية على حدٍ سواء.

وتبرز بين التصاميم مجموعة من الخيارات العصرية للسيدات، مثل سترات الصوف الطويلة بألوانٍ كلاسيكية أنيقة والكنزات العصرية المستوحاة من ثقافة البوب العصرية والتي يمكن تنسيقها مع الأحذية الشتوية والسراويل الجلدية الضيقة. وتضم التشكيلة أيضاً المعاطف المنفوخة والفضفاضة المزينة بطبعات المونوجرام باللونين الأبيض والأسود، بالإضافة إلى التنانير متوسطة الطول المزينة بصف أزرار أمامي بتدرجات البني والبيج. وتمثّل المعاطف الطويلة والسترات المزودة بحزام والمزينة بالكامل بالتقليمات المتقاطعة والفساتين بتصميم الأفرول خياراتٍ مثالية لإطلالة أنيقة مفعمة بالثقة. وتشمل الإصدارات المحدودة المخصصة للسيدات السترات القصيرة الرائعة والأطقم المؤلفة من بلوزة وتنورة باللون الأحمر القرمزي، بالإضافة إلى الفساتين القطنية الضيقة والكنزات بياقة مدورة التي تحمل لمسات جرافيكية مميزة.

وتوفر التشكيلة الجديدة خياراتٍ مثالية للرجل العصري، مثل سترات الصوف والقمصان الخارجية بألوان مميزة تناسب موسم الشتاء. كما تشهد التشكيلة عودة التصاميم الكلاسيكة، مثل كنزات الهودي والسترات المزودة بسحاب وأزرار أمامية. وتقدّم العلامة للرجل الصغير مجموعة من الأطقم الرياضية المؤلفة من كنزات وسراويل بألوان الباستيل الناعمة، وتوفر أيضاً سترات الصوف المنفوخة والكنزات الملونة، إضافةً إلى أوشحة الصوف والقطع المصنوعة من قماش الفلانيل.

أما للفتيات الصغيرات، فتقدّم التشكيلة أطقماً رياضية مؤلفة من كنزات الهودي والسراويل الواسعة بتدرجات الكريمي، مما يتيح لهن اللعب براحة وحرية خلال أيام الشتاء. فيما يمكن للأطفال من عشاق الإطلالات الاستثنائية الحصول على المعاطف الطويلة المزينة بنقشة المربعات والسترات الفضفاضة وسترات الصوف العملية والفساتين متوسطة الطول. وتوفر التشكيلة الجديدة أيضاً مجموعة من سترات القطن مع الصوف وبدلات البودي سوت المزودة بسحاب والأفرولات المتنوعة والمثالية لحماية الأحبة الصغار من برد الشتاء.

وأضاف شهباز شيخ: «تشهد ردتاغ نمواً متسارعاً بصفتها علامة رائدة في مجال الأزياء العصرية. ونحرص دائماً على الحفاظ على هذه المكانة من خلال إستراتيجيات التوسع والتشكيلات والمبادرات التي نطلقها، حيث تعكس تشكيلة شتاء 2022 الجديدة فلسفة العلامة المتمثلة في تقديم تصاميم أكثر جرأة وشمولية. كما توفر التشكيلة تصاميماً أنيقةً تعزز الشعور بالدفء، بما يتناسب مع منهجيتها في توفير قطع عالية الجودة بأسعار معقولة، مما يضمن للعملاء قضاء أوقات ممتعة هذا الموسم».

وتأتي تصريحات شهباز شيخ انسجاماً مع إستراتيجية العلامة التي تقوم على توفير تجارب فريدة لعملائها، حيث أطلقت في وقتٍ سابق مجموعة من الخدمات المريحة، بما فيها خدمة الاستبدال بأي وقت وأي مكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة تنسيق الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. تحرص ردتاغ على تعزيز مكانتها الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية من خلال تقديم مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت ردتاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو. وحصدت العلامة مؤخراً جائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام احتفاءً بمساهماتها المميزة.

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