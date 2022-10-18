وقعت عدداً من مذكرات التفاهم الرئيسية على هامش مؤتمر ICIS السابع عشر للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم في الشرق الأوسط

اختتمت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، أحد المزودين الرائدين للزيوت الأساسية عالية الجودة في العالم والمنتجين للزيوت الأساسية غير المكررة في المملكة العربية السعودية، بنجاح مشاركتها في الدورة الـ 17 من مؤتمر ICIS لزيوت الأساس وزيوت التشحيم في الشرق الأوسط، والتي عقدت في فندق ريتز كارلتون جدة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، وشهدت توقيع لوبريف مذكرات تفاهمٍ مع عدد من كبرى الشركات في القطاع.

وقد شهد اليوم الأول للمؤتمر توقيع شركة لوبريف 4 مذكرات تفاهم مع كل من؛ APAR؛ الشركة الصناعية الرائدة متعددة الجنسيات، والشركة الوطنية للنفط والكيماويات CHEMAOIL؛ المورد الأشهر للزيوت الصناعية عالية الجودة، وشركة بترومين السعودية الرائدة متعددة الجنسيات؛ والمتخصصة بصناعة مجموعة كبيرة من زيوت التشحيم المتطورة، وتوفير أحدث وسائل النقل المتنوعة، بالإضافة إلى شركة كاندل داي، السعودية الرائدة في تصنيع منتجات الشمع.

وستمهد مذكرات التفاهم الجديدة الطريق لتأسيس مجموعة متنوعة من مرافق الإنتاج المختصة الجديدة في مجمع صناعات الزيوت التحويلية بينبع (LubeHUB)، التابع لشركة لوبريف، التي تم إعدادها لتمكين جهود توطين تصنيع المنتجات المختصة في المملكة. وباعتباره وجهة استراتيجية للتميز، يهدف المركز لاستقطاب عددٍ كبيرٍ من مصنعي المنتجات المختصة والمشغلين المرتبطين بصناعة الزيوت الأساسية.

وبهذه المناسبة، قال طارق النعيم، رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين (لوبريف): "نحن سعداء للغاية بالنتائج الإيجابية التي حققها مؤتمر الشرق الأوسط للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم لهذا العام. لقد شهدنا توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي ستساعدنا في توسيع نطاق عملياتنا بشكل كبير ضمن مجمع LubeHUB الذي نخطط لتطويره في مدينة ينبع، حيث نتطلع لتعزيز جهودنا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطين المنتجات المختصة، وزيادة فرص الاستثمار الداخلي، والتنويع الاقتصادي والنمو على المدى الطويل".

من جهته، قال وليد مراد، مدير عام التسويق والمبيعات في لوبريف: "انعقاد المؤتمر هذا العام في المملكة للمرة الأولى يعد إنجازاً بالغ الأهمية، ويعكس مكانة المملكة كمركزٍ إقليمي لزيوت الأساس وزيوت التشحيم. ونحن في شركة لوبريف نتطلع للمساهمة في تحقيق هذا الهدف المشترك من خلال تأسيس عددٍ من الشراكات المستقبلية التي تركز على تنويع منتجاتنا، وخدماتنا من خلال مجمع LubeHUB والاستمرار في توسيع قاعدة عملائنا على مستوى العالم".

وتحتل لوبريف مكانة فريدة في الشرق الأوسط، حيث تصل الطاقة الإنتاجية لمرافقها الصناعية 1.3 مليون طن متري سنوياً، من الزيوت الأساسية المستخدمة في إنتاج عددٍ من المنتجات عالية الجودة لعلامات تجارية رائدة في قطاع زيوت التشحيم الخاصة بالمَركبات، وكذلك للقطاعين البحري والصناعي.

وتعد نسخة هذا العام من المؤتمر الأولى التي تقام في المملكة العربية السعودية، وذلك انطلاقاً من مساعي ICIS للاستفادة من الازدهار الذي تشهده صناعة الزيوت الأساسية وزيوت التشحيم في المملكة خلال السنوات الأخيرة. ويعد هذا الحدث بمثابة فرصة مميزة للتواصل مع الشركات الإقليمية في هذه الصناعة، ومناقشة الأفكار حول التطورات الإقليمية، واستطلاع الاتجاهات العالمية، كما استعرض المشاركون رؤيتهم وخبراتهم حول الاستدامة وتبني التقنيات الجديدة من أجل مستقبل أفضل.