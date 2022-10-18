تشارك نوبكو الرائدة في تقديم منتجات الرعاية الصحية للقطاع الصحي الحكومي، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شريكا إستراتيجيا في مؤتمر سلاسل الإمداد الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية ويرعاه وزيرها بندر الخريف، وذلك في الفترة من 16-17 أكتوبر الجاري في الرياض.

ويوفر المؤتمر منصة تفاعلية تجمع صناع القرار في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ليناقشوا سبل تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، لتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لجعل المملكة مركزاً لوجستياً رئيسياً يربط بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويهدف المؤتمر للتعريف بالجهود الوطنية لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وإبراز أهمية سلاسل التوريد الوطنية كمنظومة تكاملية مستدامة تتبنى الابتكار وتسهم بتعزيز دور السعودية كمركز لوجستي عالمي. كما يعتبر المؤتمر فرصة لصناع القرار والمستثمرين للتعرف على مشاريع المملكة اللوجستية المستقبلية، وبناء شراكات وتحالفات فعالة تمكّن رواد الأعمال والمبتكرين ليساهموا في الارتقاء بسلاسل الإمداد الوطنية. أيضاً جذب الخبرات العالمية وتهيئة البيئة التنافسية أمامها للدخول في استثمارات ومشاريع تثري قطاعات الصناعة واللوجستيات والقطاعات ذات العلاقة.

وضمن فعاليات معرض المؤتمر، سيتم إطلاق «الهاكثون اللوجستي»، بالشراكة بين وزارة الصناعة وعدد من الجهات الأكاديمية وحاضنات الأعمال، وهي مسابقة تستوعب الموهوبين وتهدف إلى تطوير المهارات في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وبناء أساسياتها، حيث يتنافس 20 فريقاً من طلاب الجامعات والكليات السعودية من لديهم شغف التجربة على حل الأسئلة المتعلقة بالمواضيع المتخصصة. على أن تعلن نتيجة المسابقة خلال الحفل الختامي للمؤتمر في يوم 17 أكتوبر 2022.

وسبق لـ«نوبكو» أن أطلقت هاكثون وصفتي للابتكار والذي جاء بهدف بنـاء قـدرات الشـباب بالمملكـة فــي مجـال التقنيـة والابتكار ودعم الأفكار التي تساهم في نمو وتحسين خدمة وصفتي، مما كان له الأثر الإيجابي في تسهيل رحلة المرضى والمراجعين للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الحكومية، وتمكين الموهوبين في المجتمع السعودي لتقديم حلول تقنية ترتقي بخدمات الرعاية الصحية وتوفر بيئة صحية مستدامة.

وتضطلع «نوبكو» بدور رئيسي في تطوير خدمات الرعاية الصحية للقطاع الصحي الحكومي، حيث نجحت الشركة في طرح أكثر من 300 منافسة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليار ريال، وتنافس عليها أكثر من 1000 مورد محلي وخارجي. كما وقعت الشركة اتفاقيات وعقود بزيادة على 52 مليار ريال وفرت من خلالها أكثر من 65 ألف بند طبي، إضافة إلى 15 ألف بند طبي مخزنة وفق أفضل المواصفات والمعايير الطبية، استفادت منها أكثر على 200 جهة صحية.

وتحرص الشركة على توسيع نطاق خدماتها اللوجستية وتقوم بتشغيل وإدارة أكثر من 20 مركز لوجستي مجهزة بتقنيات حديثة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 430 ألف طبلية، وتوفر البنود الطبية عبر أكثر من 1900 نقطة توصيل تلتزم بأفضل مواصفات النقل والتخزين. وتوفر نوبكو حلول تقنية فعالة تتوافق مع تطلعات الشركاء لتوفير منظومة سلاسل إمداد متطورة ومستدامة.

وتعتبر خدمة «وصفتي»، والسوق الإلكتروني، من المبادرات النوعية التي عززت دور الشركة في قيادة التحول في الرعاية الصحية، وتحقيق كفاءة الإنفاق وتعزيز الأمن الدوائي.

وفي جانب المسؤولية الاجتماعية، توفر «وصفتي» خدمة التوصيل للمنازل للمرضى من كبار وأصحاب الأمراض المزمنة. كما أحدث برنامج «شارك» نقلة في تحقيق الربط بين الجهات الصحية الحكومية، وتحقيق الوفر الدوائي وتقليل الهدر. ونجح البرنامج في تلبية أكثر من 3630 طلبا لـ108 جهات صحية، تضمنت أكثر من 7 آلاف بند طبي. أيضاً هناك أكثر من 25 ألف بند طبي متاح لتلبية حاجات الجهات الصحية الحكومية، تقوم على نقلها أكثر من 12 شركة من شركات النقل المشاركة في البرنامج.