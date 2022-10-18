ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية في شهر أغسطس الماضي 217 ألف برميل يومياً إلى 7.60 مليون برميل يومياً، فيما زاد الحرق المباشر للنفط الخام في أغسطس 3000 برميل يومياً إلى 664 ألف برميل يومياً.ونقل منتدى الطاقة الدولي، أمس، عن مبادرة البيانات المشتركة «جودي» قولها، إن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أغسطس الماضي إلى 7.6 مليون برميل يومياً من 7.38 مليون برميل يومياً في يوليو الماضي.وأوضحت «جودي»، أن إنتاج السعودية من النفط الخام في أغسطس ارتفع 236 ألف برميل يومياً إلى 11.05 مليون برميل يومياً.وعلى صعيد الأسعار، زادت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، بالأسواق الآسيوية، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بقوة مع انتظار المستثمرين بيانات من الصين لقياس الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتاً أو 0.9% إلى 92.45 دولار للبرميل؛ لتتعافى من هبوط بلغ 6.4% الأسبوع الماضي. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.33 دولار للبرميل، مرتفعاً 72 سنتاً أو 0.84% بعد انخفاضه 7.6% الأسبوع الماضي.