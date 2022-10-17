أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة تدعم ازدهار حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتمكّن المملكة من أداء دور إقليمي وعالمي؛ ومن ضمن ذلك جرى اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجستية تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.وأوضح الجاسر خلال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، الذي يقام بنسخته الثالثة في الرياض خلال المدة من 16 - 17 أكتوبر الجاري، أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من دور المملكة المحوري بوصفها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة، مشيراً إلى أن إطلاق ولي العهد للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر إشراقاً، ما يمكّنها لأن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث وأنموذجاً للنقل المستدام.