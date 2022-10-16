عقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم (الأحد)، في مقر الأمانة بالرياض، اجتماعاً مع السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيو أي، والسكرتير الثاني للقسم الاقتصادي ميشو هيروكاز، برئاسة المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية فيصل بن عبدالله المهيدب.

ونُوقِشت خلال الاجتماع مجريات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص ذات منشأ أو المصدرة من الصين - اليابان - بلجيكا - سنغافورة - جمهورية كوريا – فرنسا، كما أُجِيب عن جميع الاستفسارات التي قدمها وفد سفارة اليابان.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين اليابان ومجلس التعاون في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية.