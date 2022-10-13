تنطلق الدورة 37 من معرض إندونيسيا التجاري تحت عنوان «تعزيز التجارة العالمية من أجل تعافٍ أقوى»، وذلك بتوجيهات من رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، وباستضافة وزارة التجارة الإندونيسية، في 19 أكتوبر الجاري، والذي سيكون بمثابة أول تواجد فعال وحقيقي على أرض الواقع للمعرض منذ أن أجبر وباء كورونا العالم على التحول الرقمي، والذي سيقام في مدينة بومي سيربونغ داماي «بي إس دي» في معرض إندونيسيا للمؤتمرات.

وتم اختيار هذا الموضوع ليتماشى مع رئاسة جمهورية إندونيسيا لمجموعة العشرين، والذي يحمل شعار «التعافي معاً - والعودة أقوى»، والذي تهدف منه جمهورية إندونيسيا لتعافي العالم من الآثار السلبية للوباء الأخير وتداعياته المستمرة من خلال التركيز على ثلاث قضايا ذات أولوية، والتي تتمثل في تعزيز النظام الصحي العالمي والتحول الرقمي وتحول الطاقة.

وسيقدم المعرض -الذي يمكن حضوره واقعياً أو افتراضياً- مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الإندونيسية المختارة بعناية وذات الجودة المضمونة والتي تغطي قطاعات عديدة مثل، الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والأزياء والجمال والبضائع المصنعة وغيرها الكثير.

ولقد سبق للمعرض استضافة ما يزيد على 30 ألف زائر خلال دورته السادسة والثلاثين والتي أُقيمت افتراضياً، وتخطت عوائد المعاملات حاجز 5 مليارات دولار. ويُتوقع أن يكون المعرض هذا العام أعظم وقعاً وأعمق أثراً في جميع الجوانب وذلك لعودة المعارض على أرض الواقع بالإضافة إلى الحضور الافتراضي.

يشارك القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في معرض إندونيسيا التجاري بشكل مستمر ودائم وذلك ضمن إطار الجهود التعاونية بين مركز الترويج للمنتجات الإندونيسية والهيئات الإدارية المعنية بالتجارة في المملكة العربية السعودية. ويمكن للشركات السعودية جني ثمار هذا الحدث السنوي بسلاسة من خلال الحضور الافتراضي؛ وذلك بفضل الثقافة الرقمية القوية والبنية التحتية المتميزة للمملكة.

كما يرحب المعرض أيضاً بالشركات السعودية لتسافر إلى جمهورية إندونيسيا وتجرب المعرض بشكل شخصي وعن كثب، وتكتشف ما يميز التجارة والثقافة الإندونيسية.

ولطالما كانت المملكة العربية السعودية والصين والهند داعمين ومستفيدين ومفيدين أساسيين في معرض إندونيسيا التجاري على مر السنين، حتى خلال فترة الصراع العالمي لمكافحة الوباء.

وسُيعقد أيضاً منتدى التجارة والاستثمار السياحي -في يوم الافتتاح- والذي يعرض حلقات نقاش على المستوى الوزاري لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتسريع وتيرة الاقتصاد العالمي والقطاع التجاري والسياحي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما سيتضمن جدول أعمال المؤتمر -الذي سيستمر نحو 5 أيام في معرض إندونيسيا للمؤتمرات- جلسات استشارية للأعمال التجارية واجتماعات مطابقة الأعمال وندوات إعلامية يلقيها خبراء ميدانيون.

وستقام الدورة السابعة والثلاثون من معرض إندونيسيا التجاري من 19 إلى 23 أكتوبر، وستظل النسخة الافتراضية متاحة حتى 19 ديسمبر.

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