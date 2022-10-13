حصدت «سلام»، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، جائزة أفضل تجربة مشاهدة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، وذلك استناداً إلى مجموعة من الاختبارات التي يجريها المستخدمون بواسطة منصة Speedtest® من Ookla®، المزود العالمي لبيانات وتحليلات الشبكات وحلول اختبار سرعة الاتصال بالإنترنت.

وتسلم المهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلام»، الجائزة خلال حفل خاص أقيم على هامش معرض جيتكس جلوبال 2022 في دبي، بحضور دووغ ساتلس، الرئيس التنفيذي لشركة Ookla، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «سلام».

ووفقاً للنتائج التي أصدرتها Ookla، حلّت «سلام» في المركز الأول وحصدت جائزة أفضل تجربة مشاهدة عبر الإنترنت مع تسجيلها 80.59 نقطة، وذلك بناء على تحليل بيانات الشركة التي غطت فترة النصف الأول من عام 2022.

وبهذه المناسبة، قال أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلام»: «تجسّد سلام قصة نجاح وطنية، ويمثّل حصولنا على جائزة أفضل تجربة مشاهدة عبر الإنترنت في المملكة مدى التقدّم والابتكار الذي يمكن أن تحققه الشركات المحلية في قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية. نفخر بحصولنا على هذه الجائزة التي تعزز مسيرة التحول التي نعيشها لإرساء منهجية تركز على تطلّعات المتعاملين وتقدم أفضل خدمات الاتصالات وتفتح الباب أمامهم لخوض تجربة رقمية متميزة».

وأضاف العنقري: «تعكس البيانات الصادرة عن شركة Ookla مساعينا الجادة لتحسين خدماتنا ومواكبة احتياجات عملائنا الرقمية، سواء في مجال الألعاب الإلكترونية أو البث عبر الإنترنت، لتقديم تجارب متميزة تلبي طموحاتهم واهتماماتهم».

يأتي هذا الإنجاز مصداقاً لجهود سلام المستمرة في منح عملائها حرية تجربة حياة رقمية أكثر ثراءً وبلا حدود أو عوائق، كما تأتي في إطار إستراتيجيتها القائمة على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات والحلول التكنولوجية وأكثرها تقدماً في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك تلبيةً لمتطلبات عملائها المتغيرة وتطلعاتهم المستقبلية.

وكانت Ookla أعلنت إطلاق جائزة أفضل تجربة مشاهدة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية مع بداية العام الحالي، وهذه هي المرة الأولى التي تشهد تقييم جودة تجربة الفيديو التي يقدمها مزودو خدمات الإنترنت في المملكة.

نبذة عن «سلام»

«سلام» (شركة الاتصالات المتكاملة سابقاً)، هي شركة اتصالات سعودية رائدة تقدم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الجيل التالي للنطاق العريض والاتصال والحوسبة السحابية والخدمات المدارة وخدمات الأمن وخدمات الأقمار الصناعية وخدمات الإنترنت لقطاعات الحكومة والشركات وتجارة الجملة والمستهلكين.

وتقدم «سلام» لموظفيها الفرصة لطرح الأفكار الجديدة وإحداث تأثير تجاري وثقافي، لمساعدة الشركات على أن تكون أكثر ذكاءً وتكاملاً وأماناً وتقدماً من الناحية الرقمية، إلى جانب دعم المجتمع المحلي للارتقاء نحو إلى آفاق جديدة كمجتمع رقمي.