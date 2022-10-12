زادت التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2022، 22.8 مليار ريال، إذ بلغت التسهيلات المقدمة لتلك الشركات من قطاع المصارف وشركات التمويل نحو 221 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021، التي بلغت حينئذ 198.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 11%، وذلك وفقاً لما أصدرته بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).ووفقاً لبيانات «ساما»، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 205.6 مليار ريال، ما يمثل 93% من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 15.4 مليار ريال ما يعادل 7%.واستحوذت المنشآت المتوسطة على 66% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الثاني 2022، ما يعادل 134.9 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 55.8 مليار ريال.واستحوذت المنشآت الصغيرة على 7.26 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، كما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 4.97 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2022.وشهد الربع الأول من العام الماضي 2021 تسهيلات مقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المصارف وشركات التمويل بلغت 118.43 مليار ريال، بينما وصلت إلى 218.68 مليارريال، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، بنسبة زيادة قدرها 16 %.وبلغت التمويلات في الربع الثاني من عام 2021 إلى 198.22 مليار ريال، وفي الفترة نفسها من العام الحالي 2022 بلغت 221 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 11 %.