كرّمت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة وكلاء جريت وول، هافال وتانك في السعودية، أخيراً، أحد عملائها من ملّاك سيارة هافال H6، الذي قطع بسيارته موديل 2020 مسافة نصف مليون كيلو متر التي قطعها يومياً بين جدة والطائف، في تجربة عملية تؤكد قوة وجودة سيارات هافال، وقدرتها على تحمّل الظروف المناخية الصعبة وتضاريس المملكة، خصوصاً في المناطق الجبلية، وتقديم أداء قوي وثابت يعكس الثقة التي تحظى بها سيارات هافال في السوق السعودي منذ دخولها الأول في عام 2018.وقامت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بترتيب مفاجأة للعميل ياسر عبر دعوته لعمل صيانة مجانية للمركبة بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 92، ولم يحصل العميل ياسر فقط على صيانة مجانية، بل فاجأته الشركة بسيارة هافال H6 جديدة.وقال المدير التنفيذي في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة المهندس ماجد الشهراني: «في ثقافتنا السعودية نؤمن دائماً بأن التجربة خير برهان، وليس هناك أفضل من أن تكون التجربة عملية وبواسطة أحد العملاء الذي منح ثقته الكاملة لسيارته من نوع هافال H6 موديل 2020 وقطع بها مسافة 520 ألف كيلو متر في فترة لا تتجاوز العامين».