انطلقت فعاليات أول معرض مشترك سعودي إماراتي للأسر المنتجة، لمنتجات انطلقت من المنزل وتعكس هوية البلدين الثقافية في أهم المواقع السياحية بدبي مول.

المعرض الذي دشنته وزيرة تنمية المجتمع الإماراتي حصة بنت عيسى بوحميد، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية بالإنابة سلطان الحميدي، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات الشقيقة تركي الدخيل، يعكس اهتمام قيادتي المملكة والإمارات بدعم وتوفير فرص النجاح والنمو لمشاريع الأسر وتصدير منتجاتها خارجياً.

تشارك في المعرض ٢٤ أسرة سعودية وإماراتية، ولمدة ستة أيام، بهدف تحقيق أهداف رؤية التعاون الخليجي وصولاً إلى شراكة مستدامة بين السعودية والإمارات، ما يُمكّن أصحاب المشاريع المنزلية من النمو والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.