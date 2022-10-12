قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد يرافقه عدد من منسوبي الهيئة بجولة ميدانية لوجهة «مسار»، الوجهة التي تطورها وتملكها شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة، للاطلاع عن قرب على سير الأعمال والإنشاءات في الوجهة والمرحلة التي وصلت إليها نسب الإنجاز، خصوصا مع اكتمال أكثر من 88٪ من البنية التحتية لمسار، وجهة الـ 100 مليار ريال.

وكان في استقباله والوفد المرافق له رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عبدالله كامل، والرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، وعدد من منسوبي الشركة، واستمع الرشيد خلال جولته الميدانية لشرح وافٍ عن الأعمال التي تجري في وجهة «مسار»، حيث جرى تصميم الوجهة وفق نمط حياة مجتمعي متكامل، في إطار مفهوم التنقل الشامل مع الحفاظ على الطبيعة الروحانية والتراث الثقافي لمدينة مكة المكرمة.

وخلال زيارته الميدانية للوجهة، أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد بالمراحل التي وصلت لها البنية التحتية لـ«وجهة المسار»، مؤكدًا حرص الهيئة على تمكين المشاريع التي تخدم المنطقة، منوهًا إلى إسهام الوجهة إستراتيجيًا في تحقيق الازدهار ورفع جودة الحياة بما يتناسب مع مكانة مكة المكرمة وقدسيتها، مبينًا أن الوجهة تُمثل أحد أهم المشاريع التنموية العملاقة التي سترتقي بالمشهد الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة المقدسة.

ومن جهة أخرى، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق هذه الزيارة، التي تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبديه القيادة الرشيدة لتطوير العاصمة المقدسة، وتفعيلاً لأهمية التواصل بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أهمية الدور التي تلعبه الهيئة في تمكين المشاريع التنموية العملاقة التي سترتقي بالمشهدين الاقتصادي والاجتماعي في مكة المكرمة.

يذكر أن وجهة «مسار» تُعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، ستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى.