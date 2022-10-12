نظمت شركة اسكوت العالمية حملة ترويجيه عن مقاومات فنادقها في المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفتره من 3 أكتوبر إلى 5 أكتوبر مع عودة مؤشرات الانتعاش للقطاع السياحي في العالم بعد تأثره بتداعيات جائحة كوفيد-19 خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التعريف بخدمات فنادق اسكوت العالمية في جميع أنحاء العالم.

وكانت الجولة الأولى مساء يوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر في اسكوت جدة التحلية حيث استقطب الحدث نخبه من الشركات الكبرى والجهات الحكومية التي تهتم بالقطاع الفندقي عموماً وفنادق اسكوت العالمية خصوصاً.

كما تم الاحتفاء بشهر أكتوبر وذلك بالتعاون مع كل من متاجر وجوه الرائدة في عالم الجمال، وتقديم الهدايا للسيدات بهذه المناسبة و جمعية زهره التوعيه عن سرطان الثدي التي كانت مشاركة لتقديم تعريف عن خداماتها من خلال هذا الحدث الذي جمع أكثر من 120 شخصاً.

ولأن شركة اسكوت دائماً تدعم الجمعيات الخيرية فتم التعاون أيضاً مع جمعية حياتنا الترفيهيه لذوي الإعاقة لتقديم فقرات متنوعه للحضور كرقصات شعبية ترحيبية بالضيوف، إضافة إلى تنظيم عشاء الظلام الذي كان يهدف لخوض تجربة المكفوفين عن طريق تناول العشاء تحت إنارة خافته مع أحد المكفوفين والحديث معه لتتعرف على الحياة من منظورهم.