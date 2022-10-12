افتتحت شركة ذيب لتأجير السيارات فرعاً جديداً، ليضاف إلى شبكة فروعها، وذلك في حي القيروان، بمدينة الرياض، «صناعية الشمال»، على طريق الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، حيث يأتي افتتاح الفرع الجديد تعزيزاً لفروع الشركة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ومتماشياً مع الخطط الإستراتيجية للشركة.

وتقوم الإستراتيجية التوسعية لشركة «ذيب لتأجير السيارات»، على الانتشار في كافة مناطق المملكة، وذلك لتلبية رغبات عملائها، الذين يمثلون شرائح وقطاعات المجتمع المختلفة، من قطاع حكومي وقطاع خاص، بجانب الأفراد في مختلف المدن والمحافظات، إضافة للمطارات الدولية والإقليمية داخل المملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على افتتاح الفرع الجديد، صرح مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «ذيب لتأجير السيارات»، محمد عثمان القاضي، قائلاً: «يمثل فرع الشركة الجديد في حي القيروان بــ«صناعية الشمال»، في الرياض، إضافة جديدة لشبكة فروعنا المنتشرة بمدن ومحافظات المملكة، وقد جاء اختيار موقع الفرع على ما يتميز به لخدمة زوار صناعية الشمال، حيث يرتبط أيضاً بشوارع رئيسية، الأمر الذي يلبي حاجة قطاع كبير من عملائنا بمختلف فئاتهم».

شركة ذيب لتأجير السيارات، تعتبر إحدى الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وتمتلك الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاماً، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل أسطولها حالياً إلى أكثر من 24 ألف مركبة.