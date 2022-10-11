أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، أمس، إصدار قرار بتوطين قطاع ومهن الاستشارات، بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي، وهيئة كفاءة الإنفاق، وصندوق «هدف».وقال الوزير الراجحي، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن القرار يهدف إلى توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية».