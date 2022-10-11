حصدت شركة داركو العقارية جائزة المطور العقاري الأفضل في المنطقة الغربية من المملكة لعام 2021 / 2022 بناءً على تصنيف معرض ريستاتكس العقاري المقام حالياً في مدينة جدة لأداء الشركات العقارية، وقام نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير بتسليم الجائزة للرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية الدكتور عمر القحطاني.وجاء فوز داركو العقارية بجائزة المطور العقاري الأفضل في المنطقة الغربية نظير تميّزها في تنفيذ مشروع (ديار الأندلس) الواقع بحي الحمدانية، الذي أقيم على مساحة تبلغ ١٣٣ ألف متر مربع، وضم ٤٠ مبنى اشتملت على ٤١٢ وحدة سكنية، مع تواجد كافة المرافق المساندة مثل جامع كبير، ومسطحات خضراء، وحديقة تتجاوز مساحتها ٤٠٠ م٢.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية الدكتور عمر القحطاني أن فوز الشركة بجائزة المطور العقاري الأفضل في المنطقة الغربية من المملكة لعام 2021 / 2022، يعكس رؤية داركو العقارية للتطوير العقاري عبر مشاريع نوعية تتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 التي تولي القطاع العقاري اهتماماً كبيراً بحثاً عن تحقيق مستهدفات الرؤية في زيادة نسبة تملّك المواطنين للسكن، التي شهدت بفضل الله ثم توجيهات ودعم القيادة قفزة كبيرة قياساً بالسابق، ومازال التخطيط والعمل مستمراً للوصول إلى أعلى النسب الممكنة لتحقيق هذه الغاية.