كشف «anb» عن توصله إلى اتفاقية مع شركة Cashee الناشئة للخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يستحوذ «anb» بموجبها على حصة من الشركة المتخصصة بتطوير تطبيقات مجانية للخدمات المصرفية لتعزيز الشمول المالي وطرق إدارة المال وثقافة الادخار للأجيال الناشئة.

وستمهّد هذه الاتفاقية الإستراتيجية الطريق أمام «Cashee» لتقديم حلولها وتطبيقاتها ومنتجاتها المصرفية والمعرفية المبتكرة في السوق السعودية، وإتاحتها أمام شريحة الشباب والأجيال الناشئة، بما يدعم جهود «anb» في تعزيز نشاطه التوعوي المصرفي الموجه لهذه الفئة من المجتمع، وتوسيع نطاق المعرفة المالية والشمول المالي والتوعية المصرفية، استناداً إلى المنصّات المالية والتعليمية المصممة خصيصاً للشباب من قبل «Cashee».

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى «anb» عائض الزهراني إن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع «Cashee» تعد خطوة إضافية على طريق رحلة التحول الرقمي التي انتهجها البنك بهدف تحفيز مبادراته في مجال التقنية المالية والمصرفية الرقمية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، كما أنها تأتي بالتزامن مع إطلاق الهوية الجديدة لـ«anb» والتي ترتكز على 3 محاور رئيسية هي السرعة، والسهولة، والمرونة.

وأضاف الزهراني: «الشراكة بين «anb» و«Cashee» تهدف إلى تطوير أول تطبيق مصرفي من نوعه على مستوى القطاع المصرفي في المملكة يهدف إلى تحفيز ثقافة الادخار والتوعية المالية والاستثمار لدى الأجيال الناشئة، وهو ما ينسجم مع أهداف «anb» في الإسهام بتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب السعودي، التي تعد محوراً أساسياً من محاور برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 وإحدى أولوياته الأساسية».

من جانبه، اعتبر الشريك المؤسس المدير المالي لشركة Cashee براد ويتفيلد أن انضمام «anb» بمكانته البارزة وحضوره الواسع وإمكاناته العالية وبوصفه أحد أعرق المؤسسات المصرفية في المنطقة، كشريك لـ«Cashee»، يشكل إضافة مهمة للشركة ومحرّكاً قوياً للدفع بخططها للتوسع في المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر وأهم سوق اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً اعتزازه بهذه الخطوة التي ستثمر عن تعاون بنّاء بين الجانبين لخدمة الشباب السعودي، وتمكينهم من المنتجات والحلول التي تقدّمها «Cashee» بسهولة ويُسر، لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم المالية والمعرفية.

يشار إلى أن شركة Cashee ومقرّها الرئيسي دبي، قد تأسست في عام 2020 لدعم المعرفة والشمول المالي لفئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال ما توفره من تطبيقات ذكية للخدمات المصرفية، ومنصّات معرفية رقمية لتكنولوجيا التعليم والثقافة المالية وأسس الإدارة المالية والادخار للأجيال الناشئة، مدعومة بأقصى درجات الأمن والحماية مع توفير رقابة للآباء على تعاملات أبنائهم عبر التطبيقات الذكية المتاحة.

وتكتسب تطبيقات Cashee سمعة واهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المصرفية في المنطقة بفضل جمع تطبيقاتها بين الحلول المالية التفاعلية والتثقيف المالي، في الوقت الذي انضمت فيه الشركة بشهر مارس من العام الحالي 2022 إلى برنامج المسرع للتقنية المالية الذي تقدمه شركة فيزا العالمية والذي يهدف إلى تعزيز حلول دفع الرقمي للشباب.