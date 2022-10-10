زادت مشتريات الأجانب في السوق السعودية نحو 16 مليار ريال، ووصلت إلى نحو 32.98 مليار ريال، وذلك خلال 270 يوماً فقط، (التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2022)، مقارنة بصافي مشتريات قدره 17 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 94%. ووفقاً للبيانات الصادرة عن «تداول»، وصل إجمالي مشتريات الأجانب خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 245.22 مليار ريال، فيما وصل إجمالي مبيعاتهم إلى 212.23 مليار ريال.وفي المقابل بلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين بكامل فئاتهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 نحو 6.45 مليار ريال مقارنة بمبيعات بلغت 24.07 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2021. وبلغت مشتريات السعوديين خلال هذه الفترة 986.59 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 993.04 مليار ريال. وتتضمن تداولات المستثمرين السعوديين الأفراد في السوق السعودية كلاً من المستثمر الفرد العادي وكبار المستثمرين الأفراد، والمستثمرين الأفراد المتخصصين، والمحافظ المدارة. وسجل شهر مارس أعلى قيمة لصافي مشتريات الأجانب في السوق السعودية بـ14.87 مليار ريال.يذكر أن تداولات الأجانب في السوق السعودية تتضمن كلاً من اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين، والمحافظ المدارة والشركاء الإستراتيجيين.