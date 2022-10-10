كشف وزير النقل صالح الجاسر بدء تدشين مشروع يربط بين شبكة قطار الشرق وشبكة قطار الشمال ومشروع شبكة الجبيل.وقال الوزير في مقابلة مع «العربية»: «هذه المشاريع ستساعد على تحسين البنية التحتية في المملكة، وإزاحة 450 ألف شاحنة من الطرق بغرض تخفيف الازدحام، كما نستهدف إزاحة مليون شاحنة من الطرق من خلال المشاريع المستقبلية».وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتضمن استثمارات تتجاوز 500 مليار ريال، وتشمل مشاريع كبرى، منها ربط شرق المملكة بغربها عبر السكك الحديدية، وأيضاً مشروع مطار الرياض الجديد.