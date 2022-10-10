كشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما»، ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر سبتمبر 2022 بقيمة 40.8 مليار ريال لتصل إلى 1756.2 مليار ريال، مقارنة بشهر أغسطس 2022.وبحسب بيانات «ساما»، زادت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 10.6 مليار ريال وبنسبة 1%، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر 2021.وارتفعت قيمة «الاحتياطات بالعملات الأجنبية» التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 1% خلال سبتمبر الماضي لتصل إلى 1666.7 مليار ريال. بينما انخفضت «حقوق السحب الخاصة» بنسبة 9%، وانخفضت قيمة «الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بنسبة 3%.